El multimillonario heredero de Hermès quiere adoptar a su jardinero para dejarle todo su dinero

La conmovedora historia del empresario Nicolas Puech, descendiente de quinta generación de Thierry Hermès, fundador de la renombrada casa de moda de lujo, ha capturado la atención de los medios de comunicación a nivel mundial y que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Más allá de la ostentosa riqueza y prestigio asociados con su linaje, Puech se destaca no solo por su éxito empresarial, sino también por la inusual relación que ha desarrollado con su jardinero de 51 años, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Actualmente, la empresa Hermès está valorada en la asombrosa cifra de 220.000 millones de dólares, y Puech figura entre los multimillonarios de Suiza. Su patrimonio se estima entre 10.300 y 11.400 millones de dólares, gracias a su participación significativa del 5,7 % en la prestigiosa compañía.

La llamativa decisión del heredero de Hermès

Lo extraordinario de esta historia radica en la decisión de Puech de heredar toda su fortuna a su jardinero marroquí de 51 años, una figura fundamental en su vida que ha llegado a ser prácticamente como un hijo para él. La intención de adoptar a su empleado demuestra la profundidad del vínculo que han cultivado a lo largo del tiempo.

Puech, al no tener herederos directos debido a su estado civil de soltería y la ausencia de descendencia, ha elegido a su leal jardinero como el beneficiario principal de su vasta fortuna. La relación entre ambos va más allá de las responsabilidades laborales, convirtiendo al empleado en un miembro más de la familia.

La noticia, que fue reportada por la revista suiza Tribune de Genève, revela un gesto de generosidad y afecto inusual en el mundo de la alta sociedad. Este acto de Puech se suma a otras historias similares, como la del dueño de una joyería en Estados Unidos que desea regalar su empresa a sus empleados, demostrando que, incluso en círculos de riqueza descomunal, existen gestos de humanidad y conexión que trascienden el dinero y la posición social.