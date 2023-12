Talleres de RTO: temor a un colapso por las nuevas medidas y la suba de precio

La cercanía a las vacaciones de verano sumado a los fuertes incrementos y los requerimientos de las aseguradoras hicieron que los talleres habilitados para realizar la Revisión técnica Obligatoria (RTO) comenzaran a colapsar en Mendoza. Las largas filas de autos se replican en algunos de los talleres habilitados.

Desde el mes de enero se percibirán aumentos en el trámite para realizar la RTO sumado a que, los vehículos que no tengan la oblea no podrán contar con un seguro, según anunciaron días atrás desde la Cámara de RTO de Cuyo. Dicha situación motivó a los conductores a acudir de manera espontánea o a través de turnos a los talleres de revisión técnica para realizar el trámite.

"Notamos un aumento en la demanda debido a la noticia de la cobertura de los seguros. Muchos clientes se acercan motivados por la incertidumbre respecto a la cobertura de la póliza de seguros de su vehículo", destacó uno de los dueños de los talleres habilitados.

Aumentó la demanda en los talleres de RTO

En la misma sintonía, el presidente de la Cámara de Verificadores de Automotores de Mendoza, Federico Doña expresó: "El aumento de la demanda es por tres motivos: estamos en la etapa de que la gente se preparara para las vacaciones, por la resolución que sacó la superintendencia de seguros y por el supuesto aumento de precios que habría. El porcentaje del 136% que dijeron en algunos medios no es real ya que todavía no está definido cuántas UF costará hacer una RTO".

Al igual que años anteriores, los talleres de RTO comenzaron a colapsar con la llegada del verano ya que si bien los controles policiales en Mendoza no son estrictos en cuanto al pedido del certificado, en el ingreso a otras provincias si lo piden y es vital para aquellos que viajan ya que si no se cuenta con la oblea podrían sufrir multas a la hora de circular en otros lugares del país. A esa situación se suma la resolución de la Superintendencia de Seguros, a través de la cual se exige dicho trámite a la hora de contratar o renovar una póliza.

Qué sucederá con los autos que no tengan RTO

La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del artículo 3 de la resolución 534/2023 publicada en el Boletín Oficial expresa que, a partir del 17 de enero de 2024 las entidades aseguradoras "deberán exigir el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquella no se ha realizado en el año previo".

La oblea debe permanecer en el parabrisas del vehículo

Dicha medida en torno a la cobertura de los seguros en caso de autos que carezcan o tengan vencida la RTO, generó malestar e incertidumbre ya que no se sabe a ciencia cierta qué sucederá en caso de accidente con los vehículos que no cumplan con ese requerimiento.

Según explicaron a MDZ algunos productores de seguros, "la aseguradora deberá adaptarse a la ley provincial", por ende, a un auto 0km no se le pedirá la RTO hasta los 3 años a la hora de contratar un seguro y lo mismo sucederá con aquellos que tienen que hacerla cada dos años, por lo que se tendrá en cuenta esa modificación en la ley de tránsito mendocina para renovar o contratar una póliza en un vehículo.

Desde la Cámara de RTO de Cuyo destacaron que, circular con un vehículo que no ha pasado la RTO puede tener diversas consecuencias, entre las que se incluyen las multas económicas, retención del vehículo, pérdida de cobertura de seguro (algunas aseguradoras pueden negarse a cubrir los daños ocasionados en un siniestro si el vehículo no cuenta con la RTO vigente), y responsabilidad civil (en caso de un accidente, el conductor del vehículo sin RTO podría ser considerado responsable por no haber cumplido con las normas de seguridad vial).

Costo del trámite

En la provincia de Mendoza los valores de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) son similares a las multas que perciben los infractores que no cuentan con la oblea, sin embargo, a partir de enero se producirá un aumento que aún no está definido pero podría ser cercano al 100%.

A continuación están los valores que rigen hasta fines de diciembre de este año.

Motos hasta 300cc: $3.725(monto con IVA incluido)

Motos mas de 300cc: $6.870 (monto con IVA incluido)

Auto: $9.800

Camioneta: $11.042

Camiones: $13.721

Documentación necesaria para la RTO en Mendoza

Al presentarse en la planta de revisión técnica con tu vehículo, deberás llevar la siguiente documentación: