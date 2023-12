Paranoia y especulación a la orden del día: el centro mendocino explota y estos son los motivos

Tras la asunción de Javier Milei y el boom de las fiestas de fin de año como cada diciembre, la paranoia y la especulación están a la orden del día. El centro mendocino explota de gente desde ayer y la mayoría de los comercios y los rubros han aumentado sus ventas entre el 15% y el 50%.

Si bien el aumento de la demanda del comercio en el centro mendocino viene in crescendo desde inicios de diciembre, el lunes y martes la diferencia fue notoria para la mayoría de los comerciantes. Algunos lo adjudican a que es la época por excelencia de festejos de diferentes tipo como cenas y fiestas de egresados, casamientos, juntadas y festejos de fin de año y otros, dicen que hay un boom mayor a otros años producto de la especulación y la incertidumbre que genera el nuevo gobierno de Javier Milei que ya advirtió que habrá un fuerte ajuste y estancamiento en la economía.

Uno de los mayores cambios que MDZ relevó se dio en relación a la moneda paralela y la intención de la gente de comprar y vender dólares. A diferencia de la semana anterior, las casas de cambio denominadas popularmente como "arbolitos" aseguran que hay un salto cuantitativo importante en relación a la previa de la asunción de Milei donde la gente no quería comprar ni vender mientras que el lunes el cambio de dólares aumentó un 30%.

Sin embargo, otro dato importante en relación a esto es que las casas de cambio oficiales le pusieron un freno de mano a las operaciones y no se puede comprar ni vender "hasta nuevo aviso". En una de las casas de cambio más conocidas, explicaron a este medio que, en un primer momento se había tomado la medida hasta que el nuevo ministro de Economía, Nicolás Caputo, anuncie las políticas que implementará el gobierno.

En una de las casas de electrodomésticos, las ventas aumentaron considerablemente.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

El otro rubro que tuvo mayor impacto en las ventas desde la semana anterior a la asunción de Milei fue el de los electrodomésticos. "El viernes hubo un 50% más de ventas, el sábado un 25%" y el lunes a las 11 ya se registraba un "aumento del 20% en consultas y ventas" en relación a otros lunes.

En las casa de ropa principalmente como también en las de moda, bijouterí, maquillajes y chucherías la demanda es similar a otros años en la misma época. "La gente empieza a comprar mucha ropa por las fiestas y cenas de egresados", sostuvieron en una casa de ropa mendocina. Asimismo, en el caso de las casas de moda que venden todo tipo de chucherías, afirmaron que sí hubo un aumento de la demanda en relación a la semana previa a la asunción de Milei en un 30% y que "la gente compra mucho por mayor, gastan más de 10 mil pesos en cada compra".

La cola para pagar los vencimientos de tarjetas de crédito superaron lo normal.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

En lo que refiere al comercio de pago de impuestos, los locales de tarjetas de crédito y los bancos las colas superaban las 50 personas. Sin embargo, en todos los casos aseguraron que se deba a la fecha del mes, debido a que están los vencimientos de pago y en el caso de los bancos, fechas de cobro para algunos sectores.

Por último, en las compañías telefónicas también es notoria la enorme cantidad de gente haciendo colas. En la mayoría de los casos, las consultas se dan por problemas de facturación y el aumento de los planes de abono de telefonía móvil, frente a un porcentaje menor que acude a comprar equipos.

Las casas de compañías telefónicas registraron muchos reclamos por aumentos.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

La especulación al palo y el contraste con otros rubros

Hay otros rubros que no la están pasando tan bien y son la contracara del boom en el centro mendocino. Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) sostuvo que los precios se están reacomodando y que esto depender de muchas variables. "Primero, de cuál va a ser el precio del dólar oficial, y también va a depender un poco de qué niveles de importación haga la Argentina y de cuáles son las necesidades del agro en lo que es la cosecha fina y todos esos aspectos. El tema de los combustibles es un fenómeno multicausal, obviamente que va a haber una retracción en el consumo y nuestros negocios van a tener este problema de cara al futuro".

Por otra parte, Walter, distribuidor de electrodomésticos mayoristas explicó que "desde mediados de año en adelante hemos estado con el lío con las importaciones, los precios y con los fabricantes nacionales. Es todo una especulación, ese es el mayor conflicto que hay hoy día en el mercado. Ahora son todas incertidumbres, y en medio de la incertidumbre cada uno se defiende como puede. Hoy en día no hay precios, no hay productos porque nadie sabe qué va a pasar mañana".

Los precios de los combustibles pueden subir por la especulación.

Foto: Cristian Morón / MDZ.

En el mismo sentido, Pablo Matta, referente de instalación de riegos y piscinas señaló que su realidad es complicada "porque son todos insumos importados. Este último año ha sido muy difícil porque no entra mercadería porque no aprueban importaciones, entonces está todo trabado y con aumentos constantes. Hay mucha especulación y los importadores y/o fabricantes se quieren cubrir, entonces es muy difícil trabajar para uno que está en el medio entre el importador y fabricante, y el consumidor final. Esta última semana prácticamente no se ha vendido nada".

Otro de los rubros complicados es el de la compra venta de vidrio y aluminio. Pablo, encargado de ventas de carpintería de aluminio manifestó que "la situación es sumamente complicada. Desde el día 21 de noviembre empezamos a recibir correos de nuestros proveedores donde directamente estaba suspendida la venta de aluminio. No tenemos forma de conseguir aluminio de ninguno de los tres o cuatro distribuidores. Hace 20 días que no podemos ni cotizar a futuro porque el aluminio no tiene precio. El vidrio está disponible, pero la semana pasada recibimos un aumento del 17% - 19% y anteriormente también habíamos recibido otro similar. No sabemos de dónde se originan esos aumentos".