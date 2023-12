Misión imposible: manejar en la Ciudad se vuelve un caos y estas son las calles que hay que evitar

Si bien es diciembre y las clases terminan, lo que aliviana mucho más el ingreso de miles de autos al centro de Mendoza, manejar por la Ciudad sigue siendo un caos. Aún hay calles cortadas por obras hace meses y por las que no se puede circular. El amontonamiento de autos se genera en horarios pico y el calor hace que meter un vehículo al centro sea un verdadero infierno. Las calles a evitar y su periferia correspondiente, ya que no solamente hay que tratar de no ir por donde hay obras, sino también por las calles aledañas que se ven colapsadas.

Desde la Ciudad de Mendoza comentaron que la Municipalidad continúa ejecutando un plan de obras durante el 2023. Este lunes se levantó un tramo de la calle San Juan, que comprende el sector entre Garibaldi y Lavalle, en el que se finalizó un recambio de cañerías de Aysam. Sin embargo, hay calles que siguen cortadas por distintos trabajos. En la misma arteria, desde Lavalle a Catamarca se comenzará el trabajo de reconstrucción de veredas en los próximos días que también traerá complicaciones para peatones.

"En tanto, progresan las labores en calle Maza; en calle Morón y en Perú, entre otros sectores. En estos sitios, se llevan a cabo trabajos de renovación de cañerías de servicios correspondientes a Aysam, que luego finalizarán con las tareas de renovación total del hormigón", confirmaron desde la Ciudad.

El mapa a evitar en la Ciudad de Mendoza. FOTO: Capital.

A su vez, el manejo se hace imposible por calles que están totalmente cortadas (y seguirán así hasta el 18 de diciembre como mínimo). Estas intersecciones son: Maza, de 25 de Mayo a Perú (trabajos de Aysam). Morón, de San Martín a Rioja. Perú, de Maza a Suipacha. Pedro B. Palacios, de Morón a Zárate. Y Fray M. Esquiú, de Montecaseros a José F. Moreno.

A eso se le suman los cortes de media calzada que se dan en el cruce de San Martín e Yrigoyen (costado sur); en Morón, de Rioja a Costanera; en calle Beltrán, de Montecaseros a José. F. Moreno y en el Barrio San Martín, cuadrante Tupungato – Cristo Redentor – Gran Capitán Sur – Gran Capitán Este.

Un dato no menor es el que publicó MDZ hace pocas semanas. Son más de 200.000 los autos que ingresan a la Ciudad diariamente y que colapsan el tránsito en la capital. Los mismos entran desde los departamentos de la periferia, que han aumentado el número de habitantes que tienen. Por ejemplo, la población de Luján de Cuyo aumentó un 40% y la de Maipú un 20% y es por eso que para trabajar o llevar a los niños a los colegios o distintas actividades siguen yendo al centro mendocino y así se genera un colapso total para una Ciudad que no da abasto y necesita agrandarse.

Especialistas en tránsito hablan de que la provincia debe afrontar con obras y vías de circunvalación este caos vehicular del día a día. San Juan, Córdoba y Buenos Aires cuentan hace años con este tipo de autovías que permiten a los vehículos trasladarse rápidamente sin tener que ingresar a la ciudad. En la provincia el tema se ha planteado en más de una ocasión, pero nunca llegó a concretarse. En su lugar, se fueron desarrollando “parches” como la nueva calle Juan Domingo Perón, en el oeste de Godoy Cruz, cuya finalidad es la de descomprimir el Corredor del Oeste.