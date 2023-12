El intrincado laberinto de ir al supermercado: la remarcación no para

Las empresas de alimentos y productos de consumo diario enviaron nuevas listas con aumento de precios este lunes, luego de la finalización del acuerdo de precios que habían alcanzado con Sergio Massa, denominado Programa Precios Justos que finalizaba oficialmente el 10 de diciembre. Ni lerdas ni perezosas, los ajustes realizados luego del descongelamiento, en algunos casos llegan al 100% de inflación.

Los supermercados se encuentran este martes remarcando precios con la nueva lista enviada por las alimenticias. En una recorrida realizada por MDZ en sucursales de reconocidas cadenas pudimos constatar que el aumento de precios se está efectivizando. El mismo podría seguir el día miércoles tras los anuncios de Luis Caputo en Economía.

Uno de los datos curiosos es que la mayoría de los productos que anteriormente formaban parte de la lista de Precios Justos, hoy no se encuentran en las góndolas. En otros casos, los productos están pero sin precio, ni el anterior ni el nuevo. También, encontramos muchos casos en los que estaba el aumento de precios pero no los productos y, en forma minoritaria, se pueden hallar los alimentos que estaban en esa lista con el precio actualizado. En cada caso varía el porcentaje de inflación.

Ya la semana previa a la asunción de Milei, las grandes cadenas de productos masivos comenzaron el aumento de precios en un 30% y 35%. El acuerdo al que había llegado el exmiinistro de Economía era de una suba del de 12% tras el balotaje y otro 8% para la primera semana de diciembre. Pero en el caso de los mayoristas y autoservicios, los precios aumentaron entre 35 y 50% la semana pasada.

El aumento de precios y poca variedad de marcas como en el arroz dificultan las compras en los supermercados.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

En ese marco, las empresas y cadenas que aún no habían ajustado sus valores, luego de la asunción del nuevo gobierno, están intentando poner en sintonía sus precios. En términos generales, se calcula que los fabricantes están aplicando subas de entre 20% y 25% en los artículos que estaban dentro de los Precios Justos en los supermercados. Además, se estima que los alimentos que más se están incrementando son los productos que estaban subsidiados por los exportadores y por el Estado, a través de fideicomisos que se terminaron la semana pasada, como el aceite, fideos, harina y panificados. Estos pueden responder a una inflación de entre el 100% y el 180%.

Faltan productos en las góndolas de los supermercados.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

El faltante de productos o precios por la propia especulación, la espera a ver qué ocurre alarma a quienes van al supermercado y se topan con la realidad. La falta de un alimento esencial como es el arroz, sorprende a los consumidores que se acercan a la góndola y no encuentran precios en las pocas marcas que hay. En el caso del aceite Lira, se da un caso paradójico. Hay sobrado stock del de 900ml aunque no tiene precio mientras que se puede ver el precio del de 1.5lt a $1445 pero no existe en góndola.

Faltan aceites en las góndolas y será uno de los productos que más aumentará por la inflación.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

De forma similar ocurre con los lácteos. La variedad de quesos untables que antes pertenecían a la lista de Precios Justos ya no están en las heladeras. En tanto, si tomamos el ejemplo de la leche Purísima de 400gr vemos que tuvo un aumento considerable, ya que hoy sale $2585. Sin embargo, no hay stock. Por el contrario, se puede notar que hay suficiente sachet de leche La Serenísima fresca pero sin precio. Esto se repite producto a producto en las cadenas de supermercados.

Encontrar los precios de los lácteos es toda una odisea.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Tal como señalamos, desde las cadenas de supermercados, explicaron que el objetivo ahora es equiparar los valores de los productos que están en las góndolas a los de los almacenes o autoservicios chinos, que nunca adhirieron al programa. En los mayoristas, si bien se había aplicado el control de precios, el programa finalizó el 1 de diciembre y "desde entonces se vienen equiparando los precios" según la inflación, aseguró Rubén David.

En el caso de los supermercados, una encargada de una famosa cadena expresó que la falta de precios en algunos productos se debe a que están "esperando los anuncios del ministro de Economía de esta tarde para poder tomar determinaciones". De hecho, la gran mayoría de las firmas están expectantes de las medidas de Luis Caputo sobre la corrección del tipo de cambio oficial luego de las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en las que afirmó que "nos encaminamos a una hiperinflación y la decisión es evitarla".

Los dueños de las alimenticias y supermercados esperan las medidas de Caputo para seguir incrementando los precios.

Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

En el mismo sentido que la encargada del conocido supermercado, Rubén David sostuvo que están "esperando un poquito a ver qué pasa". Asimismo, el dueño del mayorista Oscar David explicó que el aumento de precios se hace producto por producto. "No hay un porcentaje, cada producto tenía una historia distinta. Algunos tenían Precios Justos, otros Precios Acordados. Otro era el fideicomiso del azúcar, de la harina, del aceite" detalló. En definitiva, esa miscelánea, que evitaba el aumento descontrolado de los precios, ahora ya no existe. "Ahora competimos todos iguales, con un solo precio, con la mejor compra, el que mejor te paga, volvimos a lo tradicional".