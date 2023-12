La Fuerza Aérea compró dos aviones antes de la asunción de Javier Milei

La Fuerza Aérea argentina compró un par de aviones Embraer ERJ-140LR de la empresa estadounidense Regional One Inc. para reforzar la I Brigada Aérea. La adquisición había sido pre adjudicada en octubre de este año por un monto de 6.856.200 dólares y fue confirmada el pasado viernes 8 de diciembre.

Según los sitios especializados SA Defensa y Pucará Defensa, las autoridades argentinas firmaron el convenio y llamaron a un nuevo proceso licitatorio para adquirir dos unidades más. En este sentido, la expectativa es que los dos Embraer sean incorporados a comienzos del 2024 y sirvan para aumentar la capacidad del ejército argentino para transportar pasajeros.

La empresa norteamericana Regional One Inc. le ganó la puja a su par Gantt Aviation Inc, firma que se vio envuelta en un escándalo en abril del 2022, cuando la provincia de Río Negro le adjudicó la compra de un Cessna Citation V por más de 4 millones de dólares cuando, cifra muy superior a los valores de mercado. En este sentido, según la información publicada por la página que se especializa en Defensa, Zona Militar, los Embraer adquiridos por el país fueron fabricados en el año 2003 y utilizados por American Eagle Airlines y Envoy hasta que quedaron fuera de circulación.

Características

Las unidades que llegarán a la Argentina fueron fabricados por la empresa Embraer, firma aeronáutica brasileña y una de las firmas más reconocidas en la región en lo que respecta al mercado aeronáutico.

Dos Embraer ERJ 140 llegarán en 2024.

El modelo ERJ-140LR forma parte de la familia Embraer, que está compuesta por los modelos ERJ 135, ERJ 140, ERJ 145 y Legacy. Se trata de un avión propulsado por motores turbofán y tiene una carga útil máxima de 5.136 kilos. Además de contar con las mismas eficiencias que su antecesor, el ERJ 135, las unidades adquiridas por la Fuerza Aérea Argentina cuentan con una mayor cantidad de asientos, 44 en total.