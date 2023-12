Covid del tomate: el virus que alarma a los productores de Mendoza

La agricultura es uno de los motores de la economía argentina y tiene sus riesgos por plagas, sequías y otras contingencias. Es es caso de las enfermedades fitosanitarias. Un informe del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas registra 4.479 de ellas en el año 2.023, pero hay una en particular que tiene preocupados a los productores de tomate de Mendoza: el llamado "covid del tomate"

Se trata del virus rugoso, que afecta a las plantaciones de tomate de mercado y que ya se ha proliferado por el norte y noreste argentino tales como Jujuy, Salta y Corrientes, donde las pérdidas son grandes. Según pudo averiguar MDZ, esta plaga se manifiesta en invernaderos o cultivos protegidos, y por lo tanto, se cree que la radiación ultravioleta lo inactiva.

A esta enfermedad fitosanitaria se la conoce como "Covid del tomate", ya que en los viveros donde se ha manifestado, han restringido el acceso a las personas. En consecuencia, únicamente puede ingresar personal autorizado con vestimenta adecuada y desinfectados previamente.

Las provincias del norte y noroeste del país están sufriendo las consecuencias del Covid del tomate. Foto: Shutterstock.

En diálogo con MDZ, Guillermo San Martín, gerente de la Asociación de Tomate 2.000, comentó cuál es la situación actual en la provincia: "El virus no ha llegado a Mendoza, pero hay que tomar todas las medidas preventivas para que no ingrese, ya que si llega a entrar, es gravísimo", expresó Guillermo, quién afirmó que los productores de otros puntos del país que lo tienen, deben cerrar sus viveros o invernaderos y mudarse a otro lado, con una infraestructura nueva.

Concretamente, las medidas más importantes a tomar tienen que ver con prevenir y controlar. San Martín explica que el organismo que gerencia está impulsando a que se trabaje con semilla libre de virus (se debe comenzar a exigir a las semilleras), la cual no se pedía en Argentina porque no se conocía nada sobre el "Covid del tomate". En ese sentido, es fundamental que los viveros de la región de Cuyo cumplan con medidas de seguridad y prevención certificadas y trabajen con plantines sanos.

Por otro lado, Guillermo remarca que este virus no tiene consecuencias a la hora de ser ingerido por el consumidor, sino que el único perjudicado es el productor: "La planta le rinde menos y le genera pérdidas. Por otro lado, aunque no produce nada en la salud, un tomate con este virus estéticamente no es lindo", señaló.

El "campo" genera mucha riqueza en Argentina. Según un estudio realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el campo otorga aproximadamente 3.700.000 puestos de trabajo (que significa un 22% del total de empleo en el ámbito privado), y produce un 10% del PBI Nacional. Por eso cada amenaza genera preocupación.

El virus rugoso no produce consecuencias sanitarias en el ser humano. Foto: Shutterstock.

La solución que plantea Mendoza para mitigar el problema

A pesar de que el virus rugoso del tomate todavía no se esté manifestando en la provincia, los productores están muy preocupados por su posible llegada. Por este motivo, un equipo de investigación formado por integrantes del CONICET y de la UNCuyo están trabajando en resolver el asunto.

Los investigadores, comprometidos a involucrarse en esta lucha contra el "Covid del tomate", han propuesto diagnosticar al virus a través de un test ELISA optimizado. En un escenario de emergencia como el que se vive, su mayor virtud es la velocidad en la producción de tests. Asimismo, los resultados (con posibilidad de seguimiento en tiempo real) también se obtendrían más rápidamente y a un precio menor, comparado a lo que ocurre con los sistemas vigentes.

Mariano Polo destaca la importancia de estos antígenos para que el virus no se prolifere en Mendoza. Foto: Gentileza.

Mariano Polo, investigador principal del proyecto, le comentó a este medio que la propuesta "se encuentra en una etapa experimental, pero se vislumbra como un avance revolucionario en la sanidad vegetal de los cultivos frutihortícolas a nivel global". Además, podría tener un impacto positivo tanto a nivel de productores como de políticas públicas, aseguró Estrella.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reconoció y premió esta iniciativa recientemente. La razón de esta distinción se debe a la capacidad para vincular a la tecnología y los negocios en beneficio del desarrollo argentino.