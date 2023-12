Asunción de Javier Milei: en qué estado recibe la educación y qué pasaría si Sarmiento se despertara

Desde el domingo 10, la gestión que maneja el país se tiñó de violeta: Javier Milei ya asumió como presidente. Durante su primer discurso, no solo reiteró que "no hay plata", sino que dio contundentes cifras sobre la realidad socioeconómica de Argentina, y habló de la deteriorada educación. Son muchos los desafíos que enfrenta, y en ese dilema recordó a Domingo Faustino Sarmiento.

Desde las Pruebas Aprender hasta las estadísticas elaboradas por "Argentinos por la Educación" evidencian la caída en el desempeño escolar. Además, MDZ habló tiempo atrás con varios especialistas en el área que sumaron otras problemáticas, como los bajos salarios docentes y lo desactualizados que están los planes de estudios en todos los niveles.

Milei sobre la educación: los datos que arrojó

El libertario, en esas primeras palabras al país como mandatario, dijo que únicamente el 16% de los alumnos del país termina el secundario dentro del tiempo estipulado. "Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma", aseveró.

Milei refirió a un informe de "Argentinos por la Educación". El Observatorio, no obstante, hizo otro estudio este 2023, el cual arrojó que hoy tan solo 13 de 100 estudiantes llegan al último año de la secundaria y efectivamente lo termina dentro del tiempo acordado; por lo tanto, estas nuevas cifras reflejan una realidad aún más pesimista.

A su vez, el Presidente recordó las evaluaciones PISA 2022, las cuales muestran que el 70% de los estudiantes que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De los 81 países evaluados, Argentina se posicionó entre los peores: quedó en el puesto 66 en Matemática, 58 en Lectura y 60 en Ciencias, estando siempre por debajo del promedio de los resultados entre quienes integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Video: "¿Qué diría Sarmiento si despertara hoy?"

Tras difundir estas cifras, Milei lanzó nostálgicas palabras sobre aquellos logros del Padre del Aula: "Argentina fue el primer país en terminar con el analfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación…". Esta pregunta -o lamento- fue materializada en septiembre, cuando Argentinos por la Educación creó un corto video con lo que podría ser la respuesta del prócer.

"Menos mal que todavía se acuerdan de mí", así arranca hablando una voz enojada y una figura que apenas se deja ver entre la oscuridad. Se percibe a un hombre sentado entre libros, que lanza palabras totalmente frustrado: "Me vivieron criticando, me dijeron 'sordo', 'loco', 'Don yo'. Las ideas no se matan".

Entonces, quien personifica a Sarmiento se levanta y deja ver su rostro: "Hoy me hablan de datos. Yo hice el primer censo del país en 1869; más del 70% del pueblo era analfabeto. Toda la vida me dediqué a ensanchar la instrucción de la República. Gracias a mi trabajo, la escuela pública argentina maravilló al mundo".

Sarmiento logró que Argentina sea el primer país del mundo en acabar con la analfabetización.

"Hoy, en el 2023, me dicen que, a los 9 años, 1 de cada 2 estudiantes no entiende lo que lee. ¡Cuánto hay por hacer! La demanda en educación está en razón inversa a su necesidad, pídanle menos a lo que más lo necesitan, los desposeídos. Sin educación, la democracia es una superchería", asevera.

Para cerrar, se dirige al compromiso de los argentinos: "¡Si no hubiera dificultades, tampoco habría éxitos! Hay que luchar. Hay que trabajar con la espada, con la pluma y la palabra. Las cosas hay que hacerlas, mal o bien, pero hacerlas. El pueblo, el Estado, la Nación, todo está escrito en los humildes bancos de la escuela. Yo me comprometí. ¿Y ustedes?".