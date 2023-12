Sorpresa en Santa Fe: adelantaron el inicio de clases y la discusión paritaria será en enero

A nueve días de asumir, el electo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pateó el tablero y realizó una serie de anuncios importantes vinculados a la educación en la provincia. Las clases comenzarán el 26 de febrero y no el 1 de marzo, como lo dispuso la gestión de Omar Perotti. Por otra parte, convocará a los gremios docentes la primera semana de enero a paritarias para discutir salarios.

La decisión que anunció Santa Fe de anticipar el regreso a clases está en consonancia con la que ya habían tomado otras jurisdicciones, entre ellas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta y Entre Ríos. En términos políticos, de esta forma, la administración Pullaro, se alineó con la mirada de los distritos gobernados por Juntos por el Cambio y modificó la decisión del actual Gobierno justicialista. "Queremos cumplir o superar los 180 días de clases" repite el dirigente radical cada vez que puede y lo fija como uno de los objetivos de su administración.

A comienzos de noviembre, el Ministerio de Educación, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), aprobó la resolución que fijó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2024, que tendrá al menos 190 días de clase efectivos en las 24 jurisdicciones educativas y se creó una comisión de seguimiento para el cumplimiento de esa medida.

Por otra parte, el electo gobernador de Santa Fe confirmó que entre las primeras medidas a tomar a partir del 10 de diciembre será la de firmar el decreto que pone punto final a la no repitencia. "Se termina el avance continuo, chico que no aprende, chico que no va a pasar de grado en nuestra provincia. Vamos a tomar decisiones en materia de educación para mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe".

El avance continuo fue puesto en funcionamiento por la gestión de Omar Perotti a comienzos del 2023 e implicó una serie de cuestionamientos de parte de la oposición durante la campaña electoral. El proyecto tiene como esencia diseñar un nuevo régimen académico donde los y las estudiantes siguen avanzando en sus estudios secundarios a medida que van aprendiendo y solo recursan los espacios curriculares no aprobados.

"Creemos que ha sido una política muy nociva para la educación secundaria, para la autoridad docente y que ha tenido como un objetivo prioritario generar tasas de ingreso", cuestionó el futuro ministro de Educación, José Goity. Y agregó: "nosotros creemos que la única manera de mejorar los aprendizajes es acreditarlos y conocer cuál es el grado de avance; y esto es mediante la evaluación real. Esto no significa que vamos a dejar de acompañar a quien no tiene los aprendizajes suficientes para ingresar, para aprobar o para pasar de año".

Paritaria docente

En un contexto de incertidumbre nacional respecto a cuáles serán las primeras medidas económicas que aplicará el electo Presidente, Javier Milei, y mientras las provincias discuten las compensaciones por las detracciones del Impuesto a las Ganancias, Maximiliano Pullaro también decidió adelantar la convocatoria a los gremios docentes.

Buscan adelantar las paritarias para no perder días de clases. Foto: MDZ

Las discusiones salariales siempre suelen ser complejas y el paro de actividades es una herramienta que los docentes tienen a mano como forma de negociación. A partir de esa situación, y con el objetivo de no perder días de clases, Pullaro le pidió a su ministro de educación que convoque a paritarias a partir de la primera semana de enero.

"Vamos a tener que poner todos una cuota importante de responsabilidad y de mirada amplia para poder sacar adelante no solamente a la educación pública, sino sacar adelante el conjunto de la sociedad santafesina en un contexto que sabemos que no es el mejor", explicó el designado ministro de Educación y se mostró optimista de cara a la primera discusión salarial.

"Creemos que vamos a poder llegar a acuerdos con base en la importancia y necesidad de que tengamos a los chicos estudiando, aprendiendo en las escuelas", señaló Goity.

En la vereda de los gremios, hasta el momento, se muestran cautelosos y prefieren no avanzar en manifestaciones públicas hasta que no se efectivicen parte de los anuncios. De todas maneras, lo que sí expresaron y dejaron en claro es que cualquier medida debe ser discutida y consensuada con los trabajadores de la educación en los ámbitos correspondientes.