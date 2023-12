La excusa de la DGE para el cierre de más de 200 cursos y carreras

La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de cerrar cursos y carreras de diferentes niveles educativos. Sin resolución oficial publicada, cientos de docentes recibieron la notificación particular en la que se les informaba que se quedan sin trabajo por el cierre de cursos en la modalidad educativa de Jóvenes y Adultos y en carreras de Educación Superior. La preocupación de docentes y estudiantes crece, mientras que la DGE asegura que es parte de la dinámica anual.

El cierre de cursos en CENS y CEBJA de la modalidad de Jóvenes y Adultos alarma a docentes que se quedan sin trabajo de un día para el otro y a estudiantes que ven como les cierran las puertas para continuar sus estudios. Al principio pensaron que se trataba de una medida aislada pero con los días se empezaron a comunicar y a darse cuenta de que ya son centenas de cursos los que se están cerrando.

Ante la situación, Laura Espeche, docente de esa modalidad, contó a este medio que hace varios días detectaron que el cierre de cursos era cada vez más alto. "Empezamos a ver que estaba siendo ya una política deliberada en todos los departamentos. Cada vez nos enterábamos de más. Yo ya me había enterado de tres cierres de cursos en el CENS donde trabajo, que tiene turno tarde y turno vespertino. Cerraron tres aulas del turno vespertino y querían cerrar todo el turno. Después de eso, me avisan de que ayer había un montón de cierres más. Yo hago un tuit denunciando la avanzada del gobierno en la modalidad de Jóvenes y Adultos. Y a la tarde me comunican que me cierran el aula del CEBJA donde trabajo y que quedo en disponibilidad por ser titular, pero los docentes suplentes quedan sin trabajo", resumió Espeche.

También, se cerraron algunas carreras en Institutos de Educación Superior, como la Tecnicatura en Comunicación Social del IES N°9-024 de Lavalle. Una docente de dicha carrera, expresó que "la verdad es que no nos dicen mucho las autoridades, más que no abre la carrera el año que viene. La matricula es baja. No damos con los números de ingreso, permanencia y egreso".

Una estudiante de esta carrera, que vive en la localidad de Tulumaya y se encuentra cursando el tercer año agregó que hace dos años que habían avisado que se cerraba y en octubre de este año llegó la resolución. Ella tuvo que reducir la intensidad del cursado porque fue mamá pero tiene la intención de recibirse. Con respecto a aquellos estudiantes que tienen que recursar o que deben materias de primer año, contó que les dijeron que van a contemplar un año más para la última cohorte y "quienes estamos en la carrera la vamos a terminar pero no vamos a tener mucho margen para recursar".

El cierre de carreras en los IES también afecta a quienes están cursando.

Foto: Archivo MDZ.

El argumento de la DGE

Por su parte, fuentes cercanas a la DGE sostuvieron que se trata de una medida habitual de cada fin de año. "Hay cierre de cursos porque se hace un relevamiento que lo hacen los supervisores. No es una política o una directiva del director General de Escuelas o del gobernador. Esto es el mismo sistema. Son los supervisores, que no tienen designación política, los que hacen un relevamiento de las necesidades que tiene el propio sistema". Y agregaron: "En fin de año se hacen cierres. Y a comienzos de año se hacen un montón de aperturas. Obviamente que los cierres generan ese ruido y las aperturas, pasan totalmente desapercibidas".

Sin embargo, en los últimos días son casi 200 los docentes afectados por esta medida y que se encuentran en estado de alerta y deliberación, preocupados por sus trabajos pero también por como afecta a los estudiantes y al conjunto de la comunidad educativa. Laura Espeche analizó que si la matrícula es baja o si hay trayectorias interrumpidas de los y las estudiantes, "sería importante saber qué es lo que ha hecho el gobierno para que esos chicos y chicas puedan sostener su trayectoria educativa". "No nos pueden responder a la pregunta de qué es lo que está pasando detrás de cada estudiante para que no pueda asistir a la escuela. No están garantizando el derecho a a la educación, hay que recordar que también hablamos que hay niños de 14 años que son menores y tienen el derecho concreto y real de acceso a la educación", dijo.

Docentes reclaman ante el SUTE que tome medidas ante el cierre de cursos en CENS y CEBJA.

Foto: Prensa SUTE.

Desde el SUTE no ha habido respuestas ante las consultas de docentes sobre el tema. "Solamente mandaron un comunicado, diciendo no son válidos los cierres porque no hay una Resolución de la DGE y que, por lo tanto, tenemos que seguir asistiendo a nuestros lugares de trabajo", contó la maestra de Jóvenes y Adultos. Por ese motivo, manifestó que se armó un grupo para poder llegar a más docentes. "Somos 170 y pico, donde todos están poniendo que hay cierres de sus escuelas, que se han quedado sin trabajo y estamos coordinando una asamblea para este sábado, para que debatamos y pensemos que acción tomar. Obviamente, también, vamos a plantear la exigencia de la conducción del SUTE de que movilice", finalizó Espeche.