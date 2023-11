Furia y esperanza: Milei realizó una caravana este jueves en Mendoza entre miles de simpatizantes

Durante la tarde de este jueves, Javier Milei realizó una caravana junto a sus simpatizantes por el centro mendocino. Entre empujones, lágrimas de emoción y corridas, alrededor de tres mil personas acompañaron al candidato libertario que competirá el próximo 19 de noviembre con Sergio Massa para ser presidente.

El principal foco de concentración se realizó en la intersección de las calles Perú y Sarmiento del centro mendocino. Allí, miles de personas autoconvocadas junto a partidos políticos como el Partido Demócrata y el Pro Mendoza, esperaron ansiosos la llegada de su candidato. Entre múltiples banderas amarillas, motosierras de cotillón, bombos y disfraces de León, MDZ dialogó con algunas de las personas que estuvieron presentes.

Euforia: simpatizantes de todas las edades acompañaron la caravana de Milei en Mendoza. Foto: Maximiliano Ríos.

"Estoy muy contento e ilusionado porque el pueblo se está despertando. Ya no se puede vivir con la inflación y la delincuencia. Javier Milei vino a despertar leones y no corderos", expresó un joven ubicado entre la multitud que esperaba con entusiasmo la llegada de su candidato. "Lo empecé a ver desde el 2015 cuando iba a los programas de televisión y todos los panelistas le pegaban y bueno. Ahí dije el flaco tiene otra mentalidad, otra chispa en la cabeza que no se ve en la política argentina y ahí dije ojalá alguna vez se presente para presidente y bueno, el sueño se está cumpliendo", admitió.

Por otra parte, un simpatizante de Milei que circulaba por la manifestación le expresó a MDZ su indignación con un vendedor ambulante que se encontraba sobre la calle Perú vendiendo banderas de Milei. "Me dice el vendedor ambulante que vende en pesos argentinos, le pregunté si no recibe dólares y me dice que no...¿Qué hace entonces vendiendo banderas de Milei?".

Al mismo tiempo, un joven que estaba sobre la calle Sarmiento y llevaba una motosierra de cotillón gigante declaró: "La motosierra representa la libertad y todo lo que Milei propone", y agregó: "Para las siguientes elecciones la verdad que veo igualdad porque como acá se vota a Milei en otros lugares se vota a Massa. No entiendo por qué pero es lo que hay, ya llegamos al balotaje y es por algo".

Por su parte, un hombre que se encontraba justo debajo del escudo de la plaza Independencia y esperaba ansioso el discurso de Milei, mencionó: "Me genera entusiasmo la idea de limpiar. Es necesario barrer toda la mugre y la corrupción como se hizo en Singapur. Hay que copiar lo que allí se hizo porque gracias a la limpieza étnica así quedó libre".

A unos metros de distancia, un hombre que afirmó ser excombatiente de la Guerra de Malvinas y estaba vestido con un uniforme militar, declaró: "Me interesa lo que propone Milei sobre la independencia del Poder Judicial y de todas las instituciones que necesitan dejar de estar manejadas por el Poder Ejecutivo", y destacó: "No podemos cambiar a la Argentina con los mismos de siempre. Apareció Milei y es una persona que piensa en la libertad de los argentinos".

Una joven que participaba de la caravana de Milei junto a su amiga argumentó: "Me gusta la propuesta que tiene con respecto a la educación, lo de los vouchers me parece una excelente propuesta porque hoy en día más de la mitad de los jóvenes se están yendo de la República Argentina porque no tienen posibilidad de poder estudiar en esta Nación. Es Milei o Ezeiza, es así de claro". Por su parte, su amiga dijo: "A mi me gusta mucho la propuesta de acabar con el Banco Central, de acabar con la corrupción en Argentina, acabar con el kirchnerismo y pasar a nueva etapa".

Por otra parte, al ser consultado por MDZ sobre qué le diría a Milei si lo tuviera en frente, un hombre que caminaba sobre la calle Sarmiento, respondió: "¡Que no me defraude! Que sea honesto como lo es ahora y si se equivoca que lo rectifique en el gobierno y no después".

En este marco, la visita fugaz de Javier Milei a Mendoza se desarrolló con una gran euforia durante la tarde de este jueves. Entre la furia de las motosierras de cotillón y los gritos de esperanza, alrededor de tres mil personas de todas las edades, se acercaron a la caravana del candidato libertario para defender las propuestas de su candidato.