Día del donante de sangre: cuántos voluntarios hay y cómo buscan aumentar ese número

Como cada 9 de noviembre, en Argentina, se celebra el Día del donante de sangre. Desde el Centro Regional de Hemoterapia aprovecharon para difundir distintos aspectos y campañas que son útiles y que con un simple acto pueden terminar hasta salvando una vida. Cuántos donantes voluntarios tiene la provincia y el número al que buscan llegar de cara a los próximos años.

"Todos los 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En conmemoración de Luis Agote se celebra este día, que es un científico argentino quien descubrió cómo poder almacenar las unidades de sangre, con todos los avances que eso implicó en la medicina. Es por eso que esta fecha queremos agasajar, conmemorar y tomar conciencia de la importancia de contar con donantes voluntarios de sangre y también invitarlos a la sociedad en su totalidad, si gozan de buena salud, si tienen entre 16 y 65 años, a que concurran a realizar este acto voluntario y altruista", dijo el titular del Centro Regional de Hemoterapia, Pedro Ruiz, a MDZ.

Este jueves es el día del donante de sangre.

A su vez, destacó que "la donación ayuda a un montón de personas, pacientes, para que puedan continuar con sus tratamientos o puedan continuar con su vida, ya que si no hay alguien que concurra a realizar la donación no la podemos fabricar y no hay otra forma de obtener estas unidades y estos hemocomponentes para que ellos puedan continuar con su vida".

Sobre la situación de la donación de sangre en Mendoza, comentó: "Actualmente estamos con alrededor de 1.400 donantes por mes, manteniendo el promedio en relación al 2022, con un 60% más o menos de donantes voluntarios. Requerimos sí incrementar para poder estar con el stock de cada uno de los hospitales a tener alrededor de 1.500 por mes".

"Y el objetivo principal es tener el 100% de donantes voluntarios, por lo que debemos incrementar ese porcentaje que falta para tener donantes voluntarios en la provincia", agregó Ruiz.

En cuanto a números, actualmente hay más de 16.000 donantes anuales y la provincia apunta a llegar a 18.000 y con el ideal de 20.000 en los próximos años con los objetivos planteados. Hay que tener en cuenta que en este 2023 se sumarán más de 62.000 litros de sangre extraídos de donantes voluntarios.

Como y dónde donar sangre

Para donar sangre, se puede ir de lunes a viernes de 8 a 14:30 en Garibaldi esquina Montecaseros al Centro Regional de Hemoterapia.

Donar sangre en Mendoza.

Se especificó que se debe llevar DNI a la hora de donar y que todas aquellas personas con tratamientos crónicos (hipertensión, hipertiroidismo, etc) que estén controladas con medicación pueden donar sangre, al igual que las personas que se hayan tatuado, colocado un piercing o realizado alguna cirugía, siempre y cuando haya pasado un año de esa intervención.

Lo puede hacer cualquier persona sana, entre 16 años y 65 años, que pese más de 50 kg y goce de buen estado de salud. El tiempo que debe transcurrir entre cada donación debe ser mayor a 8 semanas, teniendo en cuenta que las mujeres pueden hacerlo hasta 3 veces por año y los hombres hasta 4.