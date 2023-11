Cuánto cuestan las pulseras que popularizaron las fans de Taylor Swift

La cantante norteamericana Taylor Swift ya se encuentra en Argentina y sus fans, las "Swifties" ya pusieron en marcha desde hace días el furor por la confección de las llamadas "Friendship Bracelets" o "pulseras de la amistad". Se trata de una práctica que se puso en marcha durante el “The Eras Tour” y que consiste en intercambiarlas entre las fans aún sin conocerse dichas pulseras cuando la artista entona su canción “You’re on your own, kid”.

En las redes sociales, se multiplican los videos y las imágenes de las fans confeccionando estas pulseras realizadas con tanza, canutillos y mostacillas de letras. Se realizan de todos colores y con frases diversas (títulos de canciones, frases de sus letras y demás) para intercambiar el día del recital con las fans presentes en alguno de los tres shows que Taylor Swift brindará desde este jueves por la noche hasta el sábado 11 de noviembre en el Estadio Monumental.

¿Cuánto cuesta armar estos brazaletes de la amistad? El combo básico que llevan las swifties es un paquete de letritas, un paquete surtido de canutillos y la tanza. El precio arranca desde los $1.800 y puede rendir para 4 pulseras, un número ínfimo para intercambiar. Para la mayoría de las fans, el mínimo de pulseras necesarias para participar de la tendencia es de diez pulseras. Con lo cual, la inversión realizada parte en muchas ocasiones desde los $3.500 y puede llegar hasta casi los $40.000.

Las ventas de estos productos para elaborar los brazaletes aumentó en forma exponencial con el furor generado entre las fanáticas de Taylor Swift, en especial desde que los videos que explican cómo se elaboran se hizo viral.

Tal es así, que en plataformas de venta online como Mercado Libre, la oferta de los insumos básicos o un combo de entre 10 y 16 pulseras ya están a la venta. El set de letras y números para hacer los brazaletes de "The Eras Tour" puede hallarse en $8.999 y los insumos para armar 12 "Friendship Bracelets" valen $9.823 (el segundo más vendido en la plataforma).

También se ofrecen pack de pulseras ya confeccionadas con frases. Diez unidades pueden encontrase a un valor desde $9.999 hasta $39.200.

Entre las ofertas de pulseras en Mercado Libre, un combo de 10 unidades puede llegar a valer hasta $39.200 pesos. Foto: Twitter @1975martu

La historia de las Friendship Bracelets

Detrás de las pulseras de las fans de Taylor Swift hay toda una historia basada en una de las canciones de la artista norteamericana. La costumbre comenzó en esta última gira y todo nace de la letra del tema "You're on your own kid", que en uno de sus fragmentos reza: "So make the friendship bracelets, take the moment and taste it, you have no reason to be afraid". En castellano, significa: "Así que haz las pulseras de la amistad, tómate el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo".

"Los brazaletes se han convertido en una historia de amistad entre mujeres. Empezó como la dinámica de entre amigas porque la canción lo dice, y luego se empezaron a llevar a los conciertos e intercambiarlas entre las fans", expresó la "swiftie" Tábata Franco en un video de TikTok.

Mirá el video que explica la historia de las pulseras swifties del TikTok de @Nmás:

"Gracias a esa canción, fans en todo el mundo se han apropiado de esta costumbre. Son estas cosas muy tiernas y muy infantiles, pero que de pronto te ayudan a sanar heridas del patriarcado. Como recuperar esas cosas que se pierden con el tiempo sobre la amistad femenina", concluyó Franco.