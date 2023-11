La Iglesia salió al cruce de las expresiones de los dirigentes políticos y pidió "mesura" de cara al balotaje

Con un mensaje titulado “Elegir con razón”, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba difundió un comunicado expresando su postura de cara al balotaje que disputarán el próximo 19 de noviembre los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

El escrito, difundido previo al debate entre ambos postulantes previsto para este domingo 12 de noviembre a las 21 horas, marca que a pesar de que el 40º aniversario de nuestra democracia, "debería ser sólo motivo de alegría y entusiasmo", a la luz de los acontecimientos durante la campaña electoral 2024, "se ha convertido, para muchos, en un motivo de agobio".

"En este tiempo, muchos argentinos experimentan desconcierto y desazón. Otros se sienten enojados e impotentes por tener que elegir entre dos opciones que no los representan. También están los que se preguntan si ´vale la pena votar´", reflexionó en su mensaje el organismo de la Iglesia cordobesa. Pero subraya: "Más allá de las sensaciones y sentimientos que siempre tienen una carga importante de subjetividad, y de las estadísticas y rostros de la pobreza y la indigencia que acrecienta la inflación, el dato de la realidad es que, como cada elección presidencial, estamos ante un momento decisivo para nuestra Patria".

La Pastoral Social dedica algunos párrafos a los dirigentes políticos y su comportamiento, críticas, ironías y cruces durante los últimos meses de la campaña electoral. Al respecto, señala: "Lamentablemente, muchos de nuestros dirigentes y espacios partidarios son responsables de la actual situación que, por cierto, se viene generando desde hace muchos años. Hay conductas y actitudes que degradan la democracia, desalientan al pueblo y generan mayor incertidumbre".

"En medio de este desconcierto y de la dolorosa situación del país, hay actitudes de algunos dirigentes políticos que incrementan en muchos argentinos la sensación de tristeza, impotencia y enojo. En campaña electoral tampoco “vale todo”. Una democracia auspiciosa es la que, en todo tiempo y lugar, invita a presentar propuestas superadoras, no a ´derribar´ adversarios políticos", advierte.

Es por esta razón, que la Iglesia pidió a "los candidatos y dirigentes que procuren mesura en las expresiones, madurez humana y política, y grandeza frente a este difícil momento que atravesamos".

"Les pedimos que piensen y busquen el bien común antes que el bien personal o sectorial. Debemos cuidar y contribuir a la Paz Social, no solo en este tiempo, sino también para el futuro. ¡Argentina necesita dirigentes políticos, sindicales, religiosos, empresariales, sociales y ciudadanos que estén a la altura de la circunstancia que vivimos!", enfatizó la organización eclesiástica, metiéndose de lleno en arbitrar el cruce de acusaciones mutuas y chicanas políticas del cual son testigos los electores desde hace varias semanas.

Las expresiones entre dirigentes políticos de cara al balotaje exacerban la campaña electoral. Foto: NA

El mensaje de la Pastoral Social busca incentivar a los sufragantes a informarse, "de fuentes plurales y objetivas", para procurar "conocer mejor las propuestas, las plataformas políticas, las trayectorias y las acciones de los candidatos, lo que dicen y lo que hacen, y la integración de sus equipos y sus colaboradores".

"Intentemos habilitar espacios de diálogo sereno, con escucha y opinión, que nos ayuden a ampliar la propia mirada de la realidad y de los desafíos que afrontamos como nación", solicita.

"Este es un tiempo para analizar racionalmente, valorar críticamente y procurar objetivar sobre la realidad intentando un análisis sereno, donde la pasión no nuble la razón. Es importante elegir, dentro de la realidad y de las posibilidades concretas, y con la mayor conciencia posible... Dentro del cuarto oscuro, estamos solos, pero nos apremia el bien común", recordaron en el mensaje con miras al balotaje del 22 de noviembre.

Por último, instó a los feligreses a no perder la esperanza. "Alentamos a todos a no perder la esperanza y con la clara conciencia de no ser ingenuos frente al momento duro que vivimos, poner lo mejor de nosotros, como lo hicieron tantos héroes de la Patria, como lo hacen tantos ciudadanos día a día, tantas personas de bien y tantos que creen que es posible soñar un país mejor, más justo, más fraterno, más solidario; es decir, una Patria de hermanos", cierra su comunicado la Pastoral Social.