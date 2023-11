Accidentes de tránsito y fatalidad: qué está fallando en la provincia de Mendoza

El mes de noviembre empezó con una cifra alarmante sobre accidentes de tránsito en Mendoza, muchos de ellos con víctimas que lamentar. El fin de semana se reportaron seis muertos en siniestros viales, en tanto que el lunes se confirmó – además – el fallecimiento del ciclista atropellado por el metrotranvía.

Héctor “Buddy” Roitman, especialista en seguridad vial, explicó este martes en MDZ Radio 105.5 FM: “Mendoza tuvo una estadística durante muchos años de un accidente diario, pero los accidentes que contabiliza la policía son los que llegan al lugar y la persona está muerta o muere en ese momento. Tiene que intervenir la fiscalía y queda registrado. Pero en realidad, un porcentaje alto de gente muere lamentablemente después, en el hospital”.

Roitman aseguró que en algunas provincias se ocultan los datos deliberadamente y reconoció que “los números se quedan cortitos, hay muchas más muertes por accidentes viales de las que uno cree”.

“Esto no ha dejado de pasar nunca, solo que cuando pasan más casos seguidos llama la atención”, indicó en Tardes de Frente y lamentó: “Los exámenes de conducción siguen siendo básicamente los mismos, las pruebas no son para nada exigentes, no hay que demostrar grandes habilidades. Por otro lado, los vehículos tienen más dispositivos de seguridad, pero hace muy poco se decía que no a la Revisión Técnica”.

También opinó que “no se hace ningún tipo de investigación seria después de cada accidente” y explicó que “la principal falla en los autos que revisan están en los frenos, el 40%”.

“El accidente más frecuente es el choque por alcance, por detrás. ¿Cuántos de esos casos pasaron porque en realidad el freno no frenaba en las condiciones que tenía que frenar? No lo sé, porque jamás se revisa eso. Tenemos que presumir que manejaba muy cerca”, expresó y añadió: “Hay que empezar a asociar. Tal vez muchos accidentes estén influenciados por el estado del vehículo. Y se suman otros factores”.

