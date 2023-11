Estudiantes con promedio 10 que no ingresaron a los colegios secundarios: importante aclaración de la UNCuyo

Un total de 160 estudiantes de escuelas primarias de la provincia de Mendoza que obtuvieron un promedio de 10 absoluto al finalizar el cursado de cuarto, quinto y sexto año, se quedaron afuera de los colegios secundarios de la UNCuyo, es decir, del CUC, Martín Zapata, DAD, Magisterio y Liceo Agrícola. Por primera vez, hubo más aspirantes con esta calificación que vacantes posibles para continuar la carrera educativa en estas instituciones. Los padres de estos estudiantes han enfatizado en que no conocían cómo era el proceso de selección si esto ocurría.

En ese contexto, María Ana Barrozo, Directora General de Educación Secundaria de la casa de estudios, dialogó con MDZ Radio FM 105.5 y aclaró una situación importante sobre el presunto "sorteo" que se realizó, algo que fue rotundamente desmentido por la casa madre de estudios de Mendoza.

El Colegio Universitario Central, otro de las escuelas secundarias de la UNCuyo.

"Al momento de inscribirse, la familia recibe un número de cuatro dígitos. Es un sistema informático que cuando la familia se preinscribe otorga ese número, que puede ser entre el 0000 y el 9999. Y se otorga de manera aleatoria. El sistema es el mismo de todos los años: no hubo ni hay sorteo, que he escuchado eso. Que este año 'cambiamos el sistema'. No, de ninguna manera. Es el mismo sistema de hace 10 años", indicó Barrozo.

"Lo que ocurrió esta vez es que tenemos 887 vacantes y había de por sí 1.047 alumnos con promedio 10 absoluto. Ahí es donde el sistema ha cobrado mayor relevancia, porque el desempate lo hizo el sistema de forma aleatoria, con el número de registro que tenían desde un principio, incluso antes de saber que ocurriría esta situación", enfatizó la Directora General de Educación Secundaria.

Y continuó: "La respuesta técnica a los padres es la del sistema. Entiendo que no satisface a nadie, a ninguno de los que han quedado afuera con promedio de 10. Estamos ante una situación muy particular". Barrozo insistió en desmentir que hubo un sorteo: "Hay un error de base en algunas cosas que escucho, que dicen que no hubo escribano público. No hubo sorteo. Hemos utilizado el mismo sistema que hace 10 años. Hablar de un sorteo es hablar de una falacia, es así. No hay tal sorteo, hay un sistema que ordena de forma aleatoria. Pero comprendemos la angustia de las familias porque su hijo con 10 no ingresó y otro sí lo hizo".

El DAD, ubicado en el Parque General San Martín.

También, explicó que podría haber modificaciones en el listado de 887 ingresantes en los próximos días y que la lista final se sabrá recién el 16 de noviembre: "Estamos en un proceso. Se publicó una lista de ingresantes que ahora se vuelve a revisar, puesto que los padres deben completar en esta semana formularios aceptando la vacante obtenida. Muchos de ellos, que consideran que sus hijos han quedado en un lugar que no les interesa, en un colegio que no querían ir, finalmente no completan la matriculación. Recién el 16 de noviembre tendremos el listado definitivo".

Cómo funciona el sistema de ingreso a los colegios de la UNCuyo

Barrozo explicó que "el sistema de ingreso a los colegios de la UNCuyo, es decir a nuestras secundarias orientadas, es por promedio de las calificaciones de cuarto, quinto y sexto grado del estudiante que aspira a ingresar a estos establecimientos. Se trata de un promedio de promedios. ¿Qué pasó este año? Sucedió algo atípico. Tenemos generalmente una preinscripción de entre 2.000 y 2.200 estudiantes aspirantes, pero este año desde el vamos tuvimos 3.060 en esa etapa".

Finalmente, agregó: "Pero no solo eso, también sucedió otra situación que jamás nos había pasado: un total de 1.047 estudiantes obtuvieron un promedio 10 absoluto en su trayectoria escolar previa. No tenemos lugar para absolver a esta totalidad de estudiantes".