Continúa el reclamo por el ingreso a los colegios de la UNCuyo

Tras conocerse la noticia de los estudiantes que habían quedado seleccionados por el sistema aleatorio que utiliza la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), decenas de padres y madres comenzaron un reclamo por la situación que califican de injusta para quienes quedaron afuera y tienen promedio 10. En este momento, se encuentran reunidos con la rectora Esther Sánchez. El hecho es que, por primera vez, hubo más aspirantes con esta calificación que vacantes disponibles.

Por ese motivo es que, incluso, en algunos casos, estudiantes con ese promedio, abanderados y escoltas, no obtuvieron vacantes. Este es el caso de otra estudiante y su familia que reclaman porque el sistema de selección que utiliza la UNCuyo para el ingreso al Colegio Universitario Central, Martín Zapata, Departamento de Aplicación Docente, Magisterio y Liceo Agrícola, no pondera a quienes pertenecen al cuerpo de abanderados y quedan afuera por una selección aleatoria.

Silvana Cerutti, contó a MDZ, que su hija quedó afuera "en este mal llamado orden de méritos" que se utiliza para los colegios de la UNCuyo. Silvana es contadora pública nacional y expuso las irregularidades de este método de selección que viene siendo fuertemente cuestionado.

"Mi hijo ingresó a uno de los colegios de la UNCuyo hace dos años y en ese momento se ponderaba a todos los alumnos con 10 en principio pero daba la casualidad de que seguían alumnos con 9,99, 9,98 etcétera. Con lo cual, en ese entonces, el marco de la normativa generada para el ingreso le cuadraba a todo el mundo. Es decir, si tu hijo llegaba a tener 10 tenía un lugar asegurado en alguno de los colegios universitarios", explicó la mujer.

Tal como explicó María Ana Barrozo, directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, lo que ocurrió es que fue inédita la situación de 1.047 chicos y chicas con promedio de 10 absoluto, para las 887 vacantes que hay. Para Silvana, este inconveniente debería haber sido advertido por la UNCuyo y "se debería haber tenido algún criterio de ponderación".

Madres y padres se encuentran reunidos con la Rectora Esther Sánchez en búsqueda de una respuesta.

Este es el reclamo de decenas de familias que creen que el sistema aleatorio es totalmente injusto y que en este momento se encuentran reunidas con la Rectora la de UNCuyo. "No puede ser que chicos del cuerpo de bandera con un promedio 10 no hayan podido ingresar. Se tiene que tener algún tipo de ponderación. Una vez que están inscriptos los mil y pico de chicos con promedio 10, en ese momento la Universidad tendría que haber tenido algún tipo de ponderación adicional para poder hacer la clasificación", sostuvo la mujer y denunció: "No se puede entender entonces que les llamen orden de mérito cuando es un mero sorteo".

Asimismo, Cerutti, planteó que el problema de por qué hay tantos promedios 10 en los colegios públicos tendrá que ser analizado por otro lado. Pero, mientras tanto, señaló que "desde la universidad tienen que darle respuesta a esos 160 chicos que se quedaron afuera pero que están en las mismas condiciones que los que ya tienen una vacante".