Continúa el conflicto con las prepagas y ahora alcanza a las farmacias: ¿qué ocurre en Mendoza?

Desde hace meses las prepagas y obras sociales se encuentran en el núcleo de una tormenta que ha dejado a miles de afiliados a la deriva a la hora de buscar atención médica. Esto se da debido a que los profesionales de la salud tomaron la decisión de cobrar la consulta de forma particular ante la negativa de las empresas de disminuir los tiempos de pago y el valor de los mismos. En las últimas horas, también se sumaron los bioquímicos.

A esto también se le suma el incumplimiento de varias compañías de la medida que tomó el Ejecutivo nacional para que se congelaran los aumentos en los planes.

En suma, este panorama deja a los afiliados sin la posibilidad de acceder a los servicios de salud -si no cuentan con el dinero para solventar por sus propios medios la consulta-, con la imposibilidad de realizarse exámenes de laboratorio y, en contrapartida, debiendo tener que abonar, mes a mes, su cobertura de salud con incrementos.

La situación parece no tener una solución en el corto plazo, en cambio, promete agravarse. Al menos esto ocurre en Buenos Aires luego de que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) llamaran a limitar la venta de medicamentos con los descuentos que aplica la seguridad social.

Cuál es la situación en Mendoza

Desde el Colegio Farmaceutico de Mendoza negaron que en la provincia se llegue a dar este panorama y calificaron la decisión como “irresponsable”. Mario Valestra, presidente de la entidad, aseguró que existen convenios con las obras sociales y prepagas que, en caso de incumplimiento, son propensos a romperse, sin embargo, el primer paso que se realiza es la intimación.

En cuanto a la forma de pago, el profesional explicó que, generalmente, se trata de un arreglo tripartito en donde una parte lo afronta el afiliado a la hora de acceder al producto, la otra parte, debe ser abonado por la empresa proveedora de servicios de salud y hay una tercera parte que se solventa a través de notas de créditos con droguerías que otorgan las compañías a las farmacias.

“En Mendoza tenemos un convenio con el PAMI a nivel nacional y, en la provincia, con OSEP. Ambos están al día. Esto significa que la culminación del pago se realiza en un plazo de 60 días, así lo determina el convenio”, sumó Valestra sobre el contexto provincial. Sin embargo, sumó una aclaración: “No estoy justificando estos retrasos. El sector está en crisis debido a que, por la inflación, no se alcanza a reponer un mismo medicamento cuando se termina de cobrar”.

A pesar de estas circunstancias, el referente del sector detalló que se debe analizar cada caso en particular y criticó la medida tomada en la provincia de Buenos Aires. “Hay que puntualizar qué obra social es la que tiene el atraso y enfocarse en esa empresa en particular. No se puede tomar una medida general y suspender a todas las obras sociales o prepagas porque eso está mal. Me parece un acto con un un nivel de irresponsabilidad social importante”, consideró.