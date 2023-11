Bioquímicos de Mendoza definen el cobro de un copago y habrá que abonar los análisis

Bioquímicos de todo el país definieron este lunes el inicio del cobro de un copago a la hora de realizar el análisis médico. Se estima que sería de orden de los $3000 y habrá que pagar por los análisis.

En el caso de los bioquímicos mendocinos, la situación es similar aunque su definición se tomará entrada la próxima semana. "Aún no estamos aplicando. Pero es probable que si las negociaciones siguen como hasta ahora, en algunas prepagas tengamos que hacerlo. Trabajamos a nivel nacional y negociamos aranceles hasta el mes pasado. En un momento se barajó cortar el servicio, no queremos hacerlo. Hay que asegurar la seguridad del paciente. La única forma es que, si la prepaga no aumenta, tendremos que cobrar este bono compensatorio de emergencia", comentó a MDZ el titular de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza, Gustavo Yapur.

En este sentido aclaró que las negociaciones siguen con las obras sociales y que "si en estos días las prepagas no aumentan, tendremos que aplicarlo". En caso de no tener respuesta a las cartas que ya enviaron a las prepagas, la medida se pondrá en efecto en los próximos días. Estiman que la misma podría darse desde el lunes, como tiempo máximo para que las prepagas aumenten el dinero que bajan a los laboratorios.

A su vez, MDZ se contactó con el reconocido bioquímico Rafael Pérez Elizalde, quien contó la situación de su laboratorio. Comentó que aún no se han visto afectados por el faltante de insumos, aunque destacó que sí se perciben aumentos excesivos en los mismos. "Después de las PASO fue marcado el aumento y ahora nos avisaron sobre el aumento para noviembre, diciembre y enero, ya están planificados. Hicimos stock preventivo y no hemos tenido faltante", contó.

"Por ahora no estamos cobrando coseguro. Queremos cortar la cadena de pago, en algunas prepagas se ha atrasado un poco y queremos actualizar los precios por el aumento en los insumos ante tanto aumento e inestabilidad de los últimos meses", informó Pérez Elizalde.

Mientras las negociaciones avanzan, los montos se irán definiendo en el camino. Pero todo parece indicar que desde el próximo lunes un nuevo rubro cobrará un coseguro por los atrasos de las obras sociales a la hora de pagar. En este caso, bioquímicos subrayan que cobran 4 o 5 meses atrasados.