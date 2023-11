Verano 2024: ¿conviene aprovechar el Cyber Monday para los paquetes vacacionales?

El domingo 19 de noviembre los argentinos volverán a las urnas para definir en el balotaje, entre Sergio Massa y Javier Milei, al próximo presidente. La inflación y la crisis económica que no dan respiro hacen que los ciudadanos atraviesen uno de los mayores momentos de incertidumbre de la historia, que se traduce también en la incapacidad de proyectar a corto plazo cuestiones cotidianas como la planificación de las vacaciones.

Tradicionalmente, septiembre y octubre son los meses en los que las familias aprovechan para definir cuál es la opción más conveniente para el receso de verano, ya que cerrar los acuerdos en ese período del año puede resultar mucho más conveniente que hacerlo hacia fin de año, sobre todo en un mercado atado a la volatilidad del dólar y cuyos precios se fijan ya en divisa.

Sin embargo, la profunda dificultad económica que enfrentan las familias argentinas, atravesadas estos meses por el clima electoral que lo domina todo, postergaron la planificación y hace que, incluso, gran parte del país se encuentre al borde de abandonar la idea de disfrutar de una escapada durante los meses de verano.

¿Puede el Cyber Monday convertirse en una alternativa real ante la crisis?

Pero para aquellos que aún no abandonan la idea de cumplir con quizás una de las costumbres más arraigadas en sociedad argentina, el Cyber Monday que empieza hoy podría convertirse en una buena oportunidad para encontrar precios convenientes para las vacaciones, ya sea dentro del país o fuera de él.

"Por la situación que estamos viviendo con un dólar tarjeta planchado a $731 hace tanto tiempo y con un dólar MEP arriba de los $800 y un dólar blue a $1.000, me parece que es un buen momento para comprar, especialmente porque es previo a las elecciones y después del 19 de noviembre no sabemos qué va a pasar", vaticinó Matias Mute, co fundador de Promociones Aéreas, y agregó: "Tener certidumbre de que vamos a comprar al precio de hoy es una ventaja que lo hace más atractivo".

A la hora de planificar un viaje también es muy común recurrir a la búsqueda de opciones en internet, a través de diversas páginas y sitios especializados. En ese sentido, el experto recomendó "comprar en agencias nacionales porque el cobro en la tarjeta de crédito es a fecha de compra y, en el caso de comprar en una web en el exterior, es a fecha de pago de la tarjeta, con lo cual no vamos a saber a qué dólar puede cotizar para esa fecha".

Los especialistas recomiendan comprar en sitios nacionales.

Respecto a las expectativas de esta edición, los especialistas en viajes coinciden en que el Cyber Monday suele ser un buen momento para completar un viaje. Esto quiere decir que, si uno ya tiene un vuelo, puede encontrar muy buenas ofertas de hoteles, de actividades, de alquiler de autos; incluso las agencias ofrecen cupones de descuento que vale la pena aprovechar.

"Con respecto a vuelos, no suele haber tanta oferta en el Cyber Monday, pero sí se pueden encontrar paquetes armados interesantes con todo incluido", cerró Mute.