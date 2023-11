Menopausia precoz: por qué le puede ocurrir a pacientes de 25 años y cómo prevenirla

Si bien es parte de la vida, no se habla demasiado de ella: la menopausia. Se caracteriza por una disminución natural de las hormonas reproductivas, que se da en todas las mujeres a partir de los 40 y los 50 años, generalmente. Pero el tabú aumenta cuando se trata de casos precoces, los cuales preocupan cada vez más porque van en aumento.

El modo de vida de las personas y la contaminación ambiental son una de las tantas causas para que jóvenes de 25 años, sí, 25 años, comiencen este proceso de infertilidad. Pero para entender este período, hay que explicar que las personas de sexo femenino nacen ya con una reserva ovárica o número de ovocitos (óvulos) finito, que a lo largo de su vida fértil va disminuyendo.

Para explicarlo en otras palabras, lo que ocurre es lo siguiente: con cada menstruación se "pierde" o "gasta" uno. Cuando éstos se acaban, se termina la edad fértil de la mujer y llega la conocida menstruación. La misma, sin embargo, ya va anticipándose unos cuatro años antes (aproximadamente) con una serie de síntomas: esto es conocido como la premenopausia.

Fernando Neuspiller, presidente del centro de fertilización WeFIV, señaló que “históricamente, el 20% de las pacientes tenía reserva ovárica disminuida”, y se animó a proyectar que en cinco o diez años habrán más pacientes en esta situación. “Lo que vemos en las consultas, aunque no haya estadísticas nacionales, es que cerca de 3 de cada 10 mujeres que consultan para congelar óvulos, tienen entre 25 y 37 años y ya tienen alguna deficiencia en la reserva ovárica”, añadió.

Cómo prevenir la menopausia precoz

Si bien no hay una pócima mágica para prevenir esto, mantener hábitos saludables podría ayudar a que la mujer no viva este período en su temprana edad. Las causas, por su parte, aún no se conocen con precisión, pero se apuntó a la contaminación del aire, el tabaquismo, el sedentarismo, consumo de alcohol y la adulteración hormonal de algunos alimentos.

Entonces, lo primero que se recomienda es hacer ejercicio físico recurrente. Esto aumentará los niveles de serotonina, dopamina y endorfinas y, de esta manera, se va a producir una mejoría de las alteraciones del ánimo produciendo felicidad y disminuyendo dolores.

También se aconseja reducir el consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo y no tomar más de 2 cafés al día. La doctora Laura Petersen, del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, en España, explicó que el consumo de alimentos afecta directamente a la reserva ovárica y, por tanto, a la edad de la aparición de la menopausia.

Hay formas de prevenir la menopausia precoz o aliviar sus síntomas. Foto: Archivo

De este modo, es preferible seguir una alimentación cardiosaludable rica en calcio con lácteos, legumbres, vegetales, pescados y frutos secos. Incluso se recomienda la ingesta de fuentes de omega 3, como otorga el pescado azul, las nueces, semillas de lino o chía, las cuales además contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis.

Otro factor que puede ayudar a prevenir la menopausia precoz es tomar sol durante 10 o 15 minutos al día en horarios aptos; de este modo, se absorbe vitamina D. Los niveles bajos de dicha vitamina están directamente relacionados con una mayor incidencia de esterilidad, menopausia precoz y osteoporosis.

También se aconsejó alejarse de químicos: sustancias que se encuentran en jabones, productos de limpieza, plásticos, los cuales actúan como disruptores endocrinos confundiendo a las hormonas. ¿Qué hacen? Aumentan los niveles de estrógenos y el números de ciclos menstruales, con lo que la reserva ovárica se agota antes.

Se aconseja bajar el consumo de alcohol y tabaco, hacer más ejercicio y comer balanceado. Foto: Archivo

Otra clave es descansar bien. Durante la tarde es necesario lograr relajarse para, llegada la noche, poder dormir mejor. Además, se recomienda evitar las cenas copiosas o ‘atracones nocturnos’, ir a la cama con ropa de algodón y mantener la habitación bien aclimatada. Lo saludable es dormir entre 8 y 10 horas por noche.

Por otra parte, existen fármacos para "retrasar" la menopausia precoz tanto en mujeres que aún tienen la menstruación, como en aquellas que están entrando en esta etapa y buscan mejorar los síntomas. Por ejemplo, hay compuestos de origen natural como terapias hormonales sustitutivas que aumentan los niveles de estrógenos, los cuales disminuyen de manera drástica en este período. Si bien la misma se suele tolerar bien, es necesario consultarle primero a un ginecólogo para que valore cada caso individual y prescriba el tratamiento más adecuado para cada persona.