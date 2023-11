Marcha del orgullo LGTBIQ+: todo el color del multitudinario encuentro en la Ciudad de Buenos Aires

Este sábado, el microcentro porteño se vio repleto de personas marchando en son de la Marcha del orgullo LGTBIQ+. Con el fin de reclamar sus derechos y hacer visible su lucha, miles de ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias argentinas y hasta de otros países aledaños se hicieron presentes.

La XXXII Marcha del Orgullo se realizó bajo el lema "Ni un ajuste más, ni un derecho menos". En ese sentido, la Comisión Organizadora y las distintas agrupaciones del colectivo reclamaron por la creación de la Ley antidiscriminatoria y la Ley Integral Trans como, también, por ponerle un alto a los "antiderechos", en un contexto de discursos negacionistas por parte las figuras políticas de La Libertad Avanza.

La marcha se realiza en la Ciudad de Buenos Aires desde 1992, con el fin de visibilizar a las personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+, es decir a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer. Treinta años más tarde, la lucha sigue creciendo y cada vez son más las personas que se animan a marchar para mostrar su realidad y reclamar por la igualdad de derechos.

Miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo para empezar a marchar por el Orgullo LGTBIQ+. Foto: Agustina Castro/MDZ

Esta vez, la marcha comenzó a las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo, donde se colocó un escenario para que artistas locales como La Joaqui cantaran para el público presente. A las 15, se empezó a ver mucho más movimiento con el inicio de la Marcha que atravesó toda la Avenida de Mayo. Finalmente, cerca de las 18, los manifestantes llegaron al Congreso de la Nación donde, también, hay un escenario en el que actuarán artistas como Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, con el cierre de la mismísima Natalia Oreiro.

Mira el video de la Marcha del Orgullo 2023

Las voces de la Marcha del Orgullo LGTBQ+

La Plaza de Mayo se tiñó de los colores de la bandera LGTBQ+ en medio de un clima festivo. Muchas personas decidieron ser parte del evento del orgullo, por lo que no dudaron en venir desde cualquier rincón del país. Este fue el caso de una joven quien, además de marchar, se hizo presente para emprender en el lugar. "Vengo desde Pilar, zona Norte. Es la primera vez que vengo a marchar", dijo la chica que llevó su mercadería para vender. "Espero que haya más igualdad y que no haya más discriminación ni más desaparecidos", fue el deseo de la joven.

Gema defiende el amor libre. Foto: Agustina Castro/MDZ

En la Avenida de Mayo, además, nos cruzamos con Gema, una joven que sostenía con mucho orgullo un cartel que decía: "La moda es la que impongo, no mi manera de amar". Al consultarle respecto a la frase, la joven explicó: "Hay muchas personas que dicen que todo esto es una moda, y la verdad que no lo es, para nada. Nosotros existimos desde que empezó la humanidad".

Además, Gema reveló que esta es su primera marcha, por lo que llegó con el deseo de visualizar su lucha y compartir con la comunidad. "Vengo desde La Matanza; es mi primera marcha y estoy feliz de estar acá con la gente con la que comparto", expresó la joven y, enseguida, se animó a hablar de la asexualidad, un concepto que empezó a tener más reconocimiento en los últimos años. "La asexualidad es todo un espectro. No se trata de simplemente no sentir nada por la gente; la gente puede sentir atracción romántica, aunque no sexual", explicó.

Lucas y Harol fueron a marchar antes de ver la final de la Copa Libertadores. Foto: Agustina Castro/MDZ

Sin dudas, uno de los momentos más curiosos del día fue el cruce entre las personas que iban a marchar con aquellos que fueron a algún bar de microcentro a ver el partido de Boca contra Fluminense en la Final de la Copa Libertadores. Es más, muchos "hincharon" por ambas causas, haciéndose presentes en parte de la marcha para, luego, ir a ver el partido. Este fue el caso de Lucas Ávila, quien se acercó a celebrar con su esposo, Harol, luciendo la camiseta del Xenenize. "Vine a la previa del orgullo y después me voy a ver a Boca. Por suerte, tengo familiares cerca, entonces vemos el partido cerca", contó.

"Soy del barrio de La Boca. Estaba dudando en ver el partido en Boca o venirme para acá. Mi esposo, Harol, es de Colombia y no entiende mucho de fútbol. Entonces decidimos hacer 50 y 50. Vinimos a la marcha, vemos el partido y después vamos al Obelisco a festejar que Boca va a salir campeón de la Copa Libertadores", expresó con mucha ilusión Lucas y concluyó: "Amo el orgullo y me enorgullezco de ser de este país libre". Ronaldo viajó desde Chile para marchar. Foto: Agustina Castro/MDZ

Finalmente, no faltaron los testimonios de las personas que llegaron desde otros países para marchar y, así, sentirse identificados. Rolando, un hombre de más de sesenta años, proveniente de Chile, hizo precisamente eso. "Es la tercera vez que vengo. Vine en el 2019, en el 2022 y el 2023. Vine especialmente por esto. En Chile hay una marcha del orgullo pero no tan grande como esta. Acá la libertad de la comunidad gay es impresionante; la gente te apoya y no te juzga", afirmó con mucha alegría.