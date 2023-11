Retiros voluntarios y fábrica reducida: así es la realidad de Plastiandino

La situación de Plastiandino comienza a resolverse y no de la forma que todos esperaban en San Rafael. Hugo Blanchi, el dueño de la fábrica que se incendió en mayo, confirmó esta semana que abrieron los retiros voluntarios y que el proyecto de reconstrucción prevé una planta 50% más chica de la que había.

Plastiandino tiene 50 años de trayactoria en San Rafael

Plastiandino generaba 160 puestos de trabajo, después del incendio quedaron 135 trabajadores cuyos salarios son sostenidos por la Nación, la Provincia y el Municipio de San Rafael. La idea es que después de los retiros voluntarios queden unos 95 ó 100 empleados.

La decisión de Hugo Bianchi surge después de analizar las posibilidades reales de reconstrucción de Plastiandino. Después de que las llamas consumieran la fábrica en mayo la idea era levantar de nuevo la planta tal como estaba en un periodo de 18 meses. Pero los problemas macroeconómicos dificultaron la concreción del proyecto. El dinero del seguro se licuó con la inflación y todavía no pueden girar los dólares al exterior para comprar las máquinas.

En este contexto, el nuevo proyecto de reconstrucción es más modesto y contempla una fábrica con la mitad de capacidad de producción. En vez de cuatro líneas de producción habrá solo una y en vez de dos impresoras, se trabajará con una sola.

Esta será una fase transitoria para revitalizar y fortalecer la estructura interna de Plastiandino. En una etapa posterior se planea seguir creciendo.

A pesar de que el ministro de Economía Sergio Massa acordó con el gobernador Rodolfo Suarez otorgarle a Plastiandino 1.300 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Aportes No Reembolsables (ANR), estos fondos no alcanzan y no solucionan el problema de los mecanismos para girar divisas al exterior.

Hugo Bianchi de Plastiandino se reunió con autoridades nacionales y provinciales para reconstruir la planta.

Ahora, Hugo Bianchi espera el cambio de Gobierno Nacional y la implementación de nuevas medidas económicas para evaluar cómo seguir.

Incendio en Plastiandino

El martes 23 de mayo las llamas tomaron la fábrica Plastiandino de San Rafael. El incendio afectó al 85% de los inmuebles, materiales y terreno de la empresa. Aunque las brigadas actuaron con rapidez no pudieron controlar el fuego que se expandió rápidamente.

En la planta se fabricaban envases de plástico flexibles, por lo tanto se prendieron fuego tintas, pinturas y plásticos que formaron una nube tóxica que obligó a evacuar la zona aledaña y a suspender las clases. A pesar de la magnitud del hecho no se registraron heridos. El fuego consumió Plastiandino en mayo.

Plastiandino es una firma que tiene 50 años de trayectoria en el rubro. La marca, dirigida por Hugo Bianchi, tenía 160 empleados y se transformó con los años en referente del mercado argentino de empaques y envases flexibles de plástico, teniendo como clientes a marcas locales y nacionales como La Serenísima o Quilmes.