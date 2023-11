La Iglesia, dispuesta a darle un espacio a la mujer en espacios de decisión

La Iglesia brindó un espacio encabezado por monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para comunicar conclusiones a las que llegó la Asamblea Sinodal que convocó el papa Francisco, donde se hizo énfasis en el rol de la mujer dentro de la institución y el enfoque sobre la pobreza. Este es el primer Sínodo de la Iglesia Católica que cuenta con participación de laicos y mujeres, además de los obispos que tradicionalmente forman parte.

El obispo de San Isidro, monseñor Ojea, conversó con periodistas de todo el país mediante videollamada para comunicar reflexiones de lo hablado durante el Sínodo, del cual destacó que "la realidad estaba presente en el sínodo". A esto, agregó, luego de críticas que recibió la asamblea, que "el obispo no es más que el laico. La única autoridad es el Espíritu Santo, en el sentido profundo de la palabra griega 'auctoritas', porque es el que crea".

Gran parte de las críticas que recibió el Sínodo convocado por el papa Francisco fue la inclusión de laicos en un espacio que originalmente se realizaba entre obispos, quedando los laicos relegados a la simple aceptación de lo que tratara la asamblea. Este es un espacio deliberativo que busca analizar la realidad de la Iglesia Católica con respecto al mundo y responder a demandas o conflictos, como lo fue el Concilio de Trento en tiempos de la Reforma Protestante, o el Concilio Vaticano II, que reformó la liturgia a mediados en el siglo XX.

En este Sínodo, los obispos y laicos que participaron, remarcaron la importancia de lograr "que las mujeres ocupen un lugar en los espacios de decisión en la Iglesia", algo que fue parte de las transformaciones puertas adentro que realizó Francisco desde su asunción. Además, monseñor Ojea destacó que "para construir una Iglesia sea sinodal, debe tener en el centro del camino una opción preferencial por los pobres".

Esto último ocupa un rol preponderante en las formas que tome la Iglesia Argentina en medio de una crisis tan profunda como la que vive, con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Al mismo tiempo, coincide con el inicio del ministerio de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva como arzobispo porteño y primado argentino, que cursa sus primeros meses en el cargo tras una vasta experiencia en villas.

En este sentido, monseñor Ojea remarcó que "la esperanza no tiene que ver con esperar que las cosas vengan de arriba, sino con la esperanza que genera el trabajo". A lo que agregó que "siempre el deseo de la Iglesia es salir de lo asistencial, pero no siempre se puede hacer. Si hay una crisis debemos ocuparnos de ella", destacando que el asistencialismo debe cimentar oportunidades y no dependencia.