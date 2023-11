El popular evento de cultura asiática que se desarrollará este fin de semana en Mendoza

Este fin de semana, la provincia de Mendoza será el escenario del Mendotaku, un vibrante evento dedicado a la cultura asiártica que desde hace más de una década congrega a cientos de aficionados de toda Argentina. El evento tendrá lugar en La Nave Cultural, el 2 y 3 de diciembre, de 13:00 a 21:00 horas.

El evento ofrecerá una diversidad de actividades que apelan a todos los gustos: concursos de cosplay, k-pop y video AMV, espectáculos musicales, sesiones de ilustración y mucho más. Los concursos de cosplay, con categorías individuales, grupales y para niños, prometen ser un gran atractivo, ofreciendo premios en efectivo y obsequios de varias marcas.

Para asistir, las entradas pueden adquirirse en línea a través de EntradaWeb, con más detalles disponibles en www.mendotaku.com.ar o en Instagram @mendotakueventos. Además, cada entrada incluye un beneficio de 2x1 para Cinemacenter, válido en todo el país (excepto Alta Gracia) hasta el 28 de febrero de 2024. También se pueden adquirir entradas físicas, pagando en efectivo.

Como cada año, este evento busca ayudar a refugios de animales, por lo que será necesario llevar un alimento no perecedero con la entrada. La ayuda obtenida el sábado servirá para colaborar con el regufio "Bolton y sus hermanos" mientras que lo obtenido el domingo será destinado para el "Refugio de Diego". Alimentos balanceados, arroz, fideos, leche, frazadas, insumos médicos, pañales, recipientes de plástico, collares, entre otras objetos son los elementos con los que se pueden contribuir.

Poster del nuevo Mendotaku

Invitados especiales

Este año, Mendotaku contará con una lista impresionante de invitados, tanto nacionales como internacionales. Se destaca la participación de artistas del mundo del doblaje: Isabel Martiñón de México, conocida por dar voz a Naruto Uzumaki y Marceline Abadeer; Adrian Wowczuk, la voz de Joel Miller, y Mariela Centurión, la voz de Ellie Williams en el videojuego "The Last of Us". Wowczuk y Centurión estarán presentes el domingo 3 de diciembre.

Otro gran atractivo será Jini, presentadora de JiniChannel y corresponsal de medios surcoreanos en América Latina. Ella participará respondiendo preguntas del público y como jurado del concurso Cover KPop 2023. Además, Gaby Roife, conductora del programa "A Jugar con Hugo" (Magic Kids), brindará un show interactivo familiar.

Desde Italia, el cosplayer profesional e influencer Taryn, reconocido por colaborar con Crunchyroll y Bandai Namco, estará presente ambos días del evento. Magui Sunshine, presentadora para Riot Games en la LLA en México, y Emina, una destacada propmaker de Buenos Aires, también se suman a la lista de invitados.

Alejandro Szykula, creador de "Alejo y Valentina", se hará presente para interactuar con los fans el sábado 2 de diciembre. Berioska Anisinger, una apasionada de la música japonesa desde Perú, también se unirá al evento.