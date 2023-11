La respuesta de la UNCuyo por el ingreso de los "promedio 10" a los colegios universitarios

Este jueves la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó el primer listado de ingresantes a sus colegios secundarios entre los que están el Colegio Universitario Central, Martín Zapata, Magisterio y Departamento de Aplicación Docente. De estas escuelas quedan excluidos los estudiantes que no cumplan con un promedio de la primaria "acorde" a la exigencia y nivel de estas instituciones.

Lo que llamó la atención del primer listado publicado fue que quedaron seleccionados para el ingreso estudiantes que tienen un promedio perfecto. Los colegios secundarios de la UNCuyo son altamente demandados debido al prestigio que construyeron con el correr de los años, sin embargo, el acceso a los mismos es cada vez más difícil debido a los promedios requeridos para el ingreso. Incluso, familias con hijos e hijas con promedio de 10 e incluso, en algunos casos abanderados, se quejan de que no quedaron seleccionados.

Jacqueline Cortez, una madre de una niña que está terminando el nivel primario con un promedio y una trayectoria de 10, habló con MDZ y denunció que "un promedio perfecto deberíamos ser un 10 en su totalidad, no sólo 2 años". La mujer explicó: "Mi hija es abanderada y conozco varios que también lo son y no quedaron" y se quejó que "no todos los de promedio perfecto entran como se dice".

Desde la Universidad Nacional de Cuyo, María Ana Barrozo, Directora General de Educación Secundaria de la casa de estudios, declaró que este año hubo una inscripción récord, "aspiraron a ingresar a nuestras escuelas 3.060 personas cosa que no había sucedido nunca. Es histórica. De esos 3.060 estudiantes, 1050 estudiantes tiene promedio 10 absolutos. No hay posibilidad de absorber más que 887 lugares que es la capacidad que tenemos hoy para las escuelas orientadas", que son los cuatro colegios secundarios que ayer exhibieron los listados.

Consultada por cómo es el sistema de ingreso y el motivo por el cuál quedan afuera tantos estudiante, Barrozo explicó: "Cuando la familia hace la preinscripción el sistema otorga un numerito de cuatro dígitos, que es un número aleatorio y luego, cuando se procede a hacer la sistematización de esa información el sistema comienza a trabajar con ese número. Ante la misma nota como en este caso, un número importantísimo de estudiantes obtuvieron 10, entonces el sistema ordena de mayor a menor con ese número que es otorgado a la familia cuando se preinscribe y corta al número 887 que es la capacidad que tenemos para recibir estudiantes. Por eso, sucedió esto que quedaron afuera más de 100 estudiantes con el mismo promedio 10".

Sobre el sistema, aclaró que es parte de "nuestras instituciones educativas desde hace 10 años. De acuerdo a la resolución de nuestro Consejo Superior es por trayectoria escolar previa, es decir, el estudiante aspira a ingresar con la calificación que obtiene de cuarto quinto y sexto grado". El próximo paso es la matriculación, pero como hay muchos que no la realizan, se vuelven a abrir vacantes por lo que "la semana que viene trabajamos en la publicación de un segundo listado, porque los que no matriculan abren espacio para las personas que siguen con este mismo promedio", detalló la Directora General de educación secundaria de la UNCuyo.

Respecto a la cantidad de estudiantes con promedio 10, sostuvo que hay que analizar con rigor y no atribuirlo a una sola situación. "Estos estudiantes que están ingresando han cursado su cuarto grado en un contexto de pandemia, de forma virtual, como se pudo y su quinto grado en burbuja -pasó en Argentina, en América Latina y en el mundo- y era obvio que íbamos a flexibilizar sistemas de evaluación y sistemas de acreditación", especificó la mujer y consideró que no se puede dejar de lado esa variable por a que probablemente más estudiantes obtuvieran buen promedio de calificación.

"Tener cada vez más ingresantes a nuestras escuelas por un lado nos pone muy felices, porque implica que estamos trabajando nosotros en las escuelas de una forma que la familia recibe como positiva con la formación de competencias con nuevos ejes de trabajos acorde a lo real con un programa complementario de formación. Bueno, son es una institución son instituciones que ofrecen un muy lindo sistema un sistema de calidad y bueno hace que cada vez tengamos más aspirantes, eso también indirectamente mueve.

Si bien señaló que en este momento no se cambiará la forma y el sistema de selección de estudiantes, no descartó que el Consejo Superior de la UNCuyo no tenga en perspectiva analizarlo y realizar un proceso de modificación. Para finalizar, insistió en la paciencia, ya que "lo que se ha publicado es un primer listado y recordamos que luego publicamos un segundo. Por supuesto que siempre estamos tratando de ser lo más justos posible con estudiantes que tienen la misma condición.