Cumplió 4 años e hizo su cumpleaños con la temática de las Malvinas

Juan Bautista cumplió 4 años hace pocos días y lo festejó junto a sus familiares y amigos en su casa de Casilda, en la provincia de Santa Fe, con una temática muy especial. A tan corta edad, pidió que su cumpleaños se basara en la gesta de Malvinas y contactaron a un veterano del pueblo para invitarlo al festejo y que le diera una charla a los niños.

A tan corta edad, sus padres se encargaron que en la decoración hubiera globos con los colores de los uniformes camuflados, soldaditos de juguete, una torta donde se vieran las Islas Malvinas y banderas argentinas.

Su mamá, Giuliana Salvatelli, relató a la Radio Del Sur FM 90.5 de Casilda, cómo surgió la idea y cómo fue el contacto con el veterano Alberto "Beto" Fernandez, invitado de lujo en la fiesta.

Según dijo, el pequeño comenzó a tener interés en la gesta de Malvinas luego de haber visto un programa de dibujitos en el canal Pakapaka donde el personaje "Zamba" hace viajes a distintos momentos históricos de la Argentina. "Una vez vio que él viaja a las Islas y me empezó a preguntar sobre Malvinas, sobre los soldados y la guerra. A partir de allí le empezamos a contar y cada vez quería saber más. Nos pedía que le pusiéramos videos y con mi marido buscamos documentales reales para que él pudiera conocer más del tema. Fue así que nos dijo que el cumpleaños quería que fuese sobre las Islas Malvinas", comenzó relatando la mamá.

Fue así que comenzaron a organizar la decoración de la casa, pensar en el diseño de la torta y demás. "Cuando le dijimos que iba a ir un veterano de guerra, y él estaba chocho. Le hablamos a Alberto, porque es vecino de mi familia, y él no lo podía creer; que un niño tan chiquito se interesa así en Malvinas. Por eso vino y les dio una charla a los chicos, les mostró el casco, y ellos les hacían preguntas. Uno de mis sobrinitos, cuando se iba con la bolsa de las ´sorpresitas´, le agradecía por haber ido. La verdad que fue hermoso", aseguró la mujer.

Juan Bautista festejó su cumpleaños con la temática de Malvinas. Foto: gentileza Giuliana Salvatelli - La Nueva Senda

"Es tal el interés que tiene que cuando veo algún librito de las Malvinas o algún afiche, se lo compro, Él mira, le leo, y es impresionante y emocionante. La chica que animaba el cumple armó un camino con una tela roja, y él entró con todos los amigos, con Alberto, con la marcha de Malvinas. Ayer sacó todos los soldaditos que le regalaron en el cumple y nos pidió que le pusiéramos uno de los videos. Y nos hacía preguntas, como por qué se ponían abajo de la tierra los soldados", aseguró Giuliana.

Por su parte, el veterano de Casilda, Alberto "Beto" Fernández, contó que vivió un momento muy grato en el cumpleaños de Juan Bautista. "Hace como dos meses que me habían hablado los padres que la fiesta iba a tener la temática de las Islas Malvinas y querían darle la sorpresa de que un soldado estuviese presente. Fue sorpresa para Juan y para mí también ver que todos los chicos escucharan tan atentamente lo que les contaba", admitió el ex combatiente.

"Traté de aportar todo lo que podía. Los chicos tienen esa naturalidad, esa inocencia maravillosa al expresarse, que me preguntaban si había sobrevivido. Una de las nena les dijo: ´Si está acá es porque sobrevivió´. La verdad es que me sentí totalmente reconfortado de que estas generaciones tengan interés sobre el tema Malvinas. Eso es muy importante", aseveró.

Según dijo, se fue del cumpleaños con mucha esperanza. "Le comentó a algunos de mis compañeros sobre esta experiencia porque eso nos hace muy bien. Es realmente un mimo al alma, porque nosotros no nos vamos a olvidar de Malvinas, no nos vamos a olvidar de todo lo que pasó. Pero que las futuras generaciones tengan interés en la historia, no solo estos chicos sino también sus padres, es muy importante", opinó Fernández.

Por último, comentó que durante la charla que les brindó, los chicos levantaban la mano y querían preguntar todo, qué comíamos, cómo vivíamos en las Islas. Y yo no creo que sea solo un hecho aislado. El año pasado, cuando se cumplieron 40 años de la gesta de Malvinas, me fui sorprendiendo a medida que iba de colegio a colegio a contar lo ocurrido, porque los chicos hacen preguntas increíbles, les interesa y eso es realmente reconfortante", aseguró