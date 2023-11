Casi se fue el año empezamos a decirlo y a escucharlo también y caemos en la cuenta de todo lo que no hicimos en todo los órdenes de la vida. La escapada de finde que dejamos atrás, el perdón que no pedimos, la charla que postergamos, el tiempo para nosotros que nos prometimos regalarnos a fines del año pasado, el curso que empezamos y dejamos sin terminar, esas visitas que por no encontrar ni el día ni el momento debemos desde hace meses.

Y así en un abrir y cerrar de ojos llega diciembre

¿Y si nos adelantamos a fin de año?. No esperemos al 2024, quedan un poco más de 30 días. Podemos hacer el repaso ahora, ahora que estamos a tiempo, que nos quedan fuerzas, tenemos salud, podemos y solo necesitamos planificarlo y llevarlo adelante. Hagamos de manera adelantada el análisis de proyectos, vínculos, objetivos a corto y mediano plazo.

Planifiquemos juntos el 2024

Foto: MDZ.

Es momento de otra oportunidad

Hacer una revisión con el corazón en una mano y la realidad en la otra, pero con lo más importante, el tiempo, ese tesoro que en todo el año no valoramos y en diciembre nos falta y en un arrojo de locura o cordura no lo sé. Nos damos cuenta que en el año lo usamos mal desperdiciamos o regalamos en pensamientos acciones o personas que no valían la pena.

Más lo pienso y más lo creo. Yo me adelanto ¿y vos?

Erica Miretti.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.

Instagram @ericamiretti