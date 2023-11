Black Friday: buscan repetir el éxito en el próximo Cyber Monday

Tras el éxito del Black Friday, el mercado de consumidores de Estados Unidos tiene en mente gastar aproximadamente US$12.400 millones en línea de cara a la próxima edición del Cyber Monday.

Según Adobe Inc, tras el rotundo éxito de compras durante el pasado 24 de noviembre en el Black Friday, la empresa ajustó el alza a su pronóstico inicial, que era inicialmente de US$12.000 millones. El crecimiento se da tras el gasto mayor al esperado por parte de los consumidores que ven la iniciativa como una oportunidad de pagar después y comprar en el momento.

Este desenlace marcaría el punto culminante de una Cyber Week que ya ha registrado cifras récord de gastos en línea. El Black Friday superó las expectativas al totalizar US$9.800 millones, un aumento del 7,5% en comparación con el año anterior. El Día de Acción de Gracias también experimentó un incremento del 5,5%, y alcanzó los US$5.600 millones, según datos publicados por Adobe.

Para combatir la inflación, la posibilidad del gasto flexible, la chance de comprar en línea y pagar a futuro permiten a los usuarios a estirar el presupuesto. Para dar cuenta de esta realidad, entre el 1 y el 26 de noviembre usaron este tipo de comercio para gastar US$7.300 millones, algo que implicó un crecimiento del 14%, según Adobe.

Ahora, de cara al próximo Cyber Monday, el panorama parece ser bueno. Es que tras un gran Black Friday, que tuvo un gasto en el mercado estadounidense de US$10.300 millones en línea el sábado y el domingo, un 7,7% más que el año anterior, hace que los analistas sigan de cerca las compras navideñas.

Para Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights, “un entorno de demanda incierto empujó a los minoristas a ofrecer grandes descuentos esta temporada, al tiempo que fortalecieron sus servicios de comercio electrónico con métodos de pago flexibles”.

“Los consumidores han tomado nota y han gastado a tasas récord durante los grandes días de compras, a pesar de lidiar con costos crecientes en otros segmentos de sus vidas”, enfatizó el analista de Adobe Inc.

En las estadísticas, el tamaño promedio de las transacciones para la mayoría de los grandes minoristas, incluidos Amazon.com Inc., Walmart Inc. y Target Corp., bajaron ligeramente en las primeras ocho horas del Cyber ??Monday en comparación con el año anterior, según datos recopilados por el investigador Attain. Best Buy, Temu y eBay, quienes fueron la excepción a la regla, vivieron un incremento en el tamaño promedio de las transacciones en las compras tempranas.

A través de las estadísticas, observaron que los compradores son resilientes y curiosos acerca de comprar en nuevas plataformas como Temu y Shein, dijo Brian Mandelbaum, director ejecutivo de Attain, con sede en Chicago, que obtiene información de las transacciones con tarjetas de crédito.

Un dato importante es que tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday, la mayoría de los minoristas ofreció los mismos descuentos, por lo que los compradores no hicieron o hallaron una mejor oferta, indicó Kristin McGrath, editora de RetailMeNot, que monitorea las ofertas.

De cara a Navidad, según, RetailMeNot, estima que las ventas totales en línea de noviembre y diciembre combinadas alcancen los US$228.000 millones, un 4,8% más que en 2022