La dura crítica de un productor de frutillas por la falta de cosechadores: "La mayoría son planeros"

La cosecha de frutillas en Santa Fe se vio notablemente afectada por las inclemencias del tiempo. Dos meses atrás una importante caída de granizo en Coronda, 60 kilómetros al sur de La Capital, provocó pérdidas materiales y económicas de consideración. Sin embargo, después de varias semanas, una parte de la producción se logró recuperar, pero apareció otro problema: la falta de mano de obra que trabaje la tierra.

El intendente de la ciudad y uno de los productores de frutillas más importantes de Coronda, Ricardo "Bachi" Ramírez, no dudó en relacionar la falta de personal con el avance de los programas sociales y beneficios que aportan el estado nacional y provincial. "La mayoría son planeros con poco compromiso de trabajo", lanzó ofuscado en diálogo con MDZ.

Según las estimaciones, la presencia constante de lluvias producto de la llegada del Fenómeno del Niño acompañado por la caída de granizo afectó a cerca de 170 hectáreas de Coronda y generó la pérdida de alrededor de 1,,5 millones de kilos de frutilla.

"La realidad es que el mes que viene termina la cosecha pero quedan kilos en las chacras sin poder juntar por la falta de personal. Es la consecuencia de los planes sociales que afectan a todas las producciones regionales", arremetió Ramirez y aseguró que la situación se reitera en otras partes del país como Mendoza con la producción de ajo y cereza.

Además de productor de frutillas, Bachi Ramírez fue concejal y en diciembre pondrá en marcha su segundo mandato consecutivo al frente de Coronda, cargo en el cual fue respaldado por más del 75% de los votos. Si bien aseguró que el problema de la falta de mano de obra destinada a estas tareas no es nuevo, reconoció que se fue agravando en las últimas décadas.

"Se rompió la cadena de trabajo y afecta a toda la producción", se lamentó Ramirez y aunque reconoció que "probablemente no ganen lo que merezcan", descartó que tenga que ver con lo salarial. "No es una cuestión sobre cuánto ganan sino una cultura de trabajo que se perdió", insistió.

"No se quieren inscribir para trabajar, tienen planes sociales y se quejan si los registras porque pierden beneficios. Es una locura", enfatizó el dirigente y reclamó la necesidad de avanzar en una política de empleo sería para los que cosechan como también garantías para los productores.

Coronda es la tercera productora de frutillas, detrás de Buenos Aires y Tucumán. Algunos años atrás llegó a producir en 700 hectáreas y en la actualidad supera las 300. Se estima que desde mayo hasta noviembre la actividad demanda alrededor de 5000 empleos en todo el proceso que incluye: cosecha, despalillado y galpones. La cifra se amplía si se consideran el transporte y otras actividades conexas como la fabricación de yogures, helados y la coctelería.

El trabajo es 100% manual y a diferencia de otras producciones, no existe la posibilidad de incorporar maquinaria que permita agilizar y facilitar las tareas. Se trata de un empleo sacrificado y donde intervienen distintas circunstancias, entre otras, la exposición constante al aire libre, las temperaturas, etc. Algunos de los empleados son de Coronda y la zona, y otra parte importante son "golondrinas", que arriban desde el norte de Santa Fe y Chaco.

"No se puede seguir asistiendo en un país que está fundido, a la deriva, no se puede seguir dando por dar. Falta compromiso de trabajo, hay gente que tiene planes sociales que no se si siquiera lo merece", completó el intendente de Coronda, Ramírez.

La frutilla en Argentina

La producción argentina de frutilla es de aproximadamente 45-50 mil toneladas anuales, con un área cosechada de aproximadamente 1.500 a 1.700 hectáreas (INTA 2021) y un rendimiento promedio de 34 tn/ha, según los datos que la secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación publicó a comienzos del 2023.

Entre el 50 y 70% de la frutilla que se produce se destina al mercado en fresco, llevando el consumo, promedio, de 1kg per cápita por año, y el resto se vuelca al mercado industrial (elaboración de dulces, mermeladas, congelados, etc.) Argentina produce casi 50 mil toneladas de frutillas por año. Foto: MDZ



El principal destino de las exportaciones argentinas de frutillas es Estados Unidos de América como frutilla congelada.

La provincia de Buenos Aires posee la principal zona productora de frutilla del país con 550 hectáreas. Por su parte Santa Fe cuenta con aproximadamente 400 hectáreas, de las cuales 320 ha corresponden a la zona de Coronda y 81 ha a la zona de la Costa, donde también se ubican industrias procesadoras de la fruta. En el Noroeste argentino se destaca la producción de Tucumán, con 530 hectáreas. Más atrás aparecen Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes.