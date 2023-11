Verano 2024: Chile espera una buena temporada y la llegada de miles de turistas

A pocos días de que comience diciembre, miles de mendocinos y argentinos ya planifican (o tienen planificadas) sus vacaciones para enero y febrero. Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) marcaron que se espera una buena llegada de extranjeros a ese país y en este caso, los argentinos ya tienen reservado su lugar para este verano.

Reñaca, Viña del Mar, La Serena y otros lugares esperan tener una buena ocupación de cara a los primeros meses del 2024. Si bien la situación económica no es favorable para Argentina por la altísima inflación y por la incertidumbre respecto a lo que sucederá desde diciembre, ya varios mendocinos lograron obtener sus reservas en distintos puntos del vecino país para hacer una escapada de un promedio de cinco a siete días.

Desde Chile remarcan que durante el 2024 ingresarán 4.4 millones de turistas extranjeros a ese país, significando esto una mejora frente a los 3.6 millones que lo hicieron durante este año. Si bien se trata de una altísima cifra, aún está por debajo de lo generado durante el año 2019 previo a la pandemia que hizo caer las cifras en la región. Para el verano se aguarda por la llegada de miles de argentinos que vacacionarán en las playas chilenas, aunque el impacto no será el mismo que en años anteriores ya que no será un turismo activo en cuanto a las compras, sino que habrá menos estadía en cuanto a duración de las vacaciones, comidas "en casa", compras de lo necesario en supermercados y no tanta ida a los shoppings para hacer adquisiciones.

La titular del gremio turísitico de Chile, Helen Kouyoumdjian, indicó que se están presentando medidas para la recuperación del rubro para el 2024, ya que para el cierre del 2023 esperan una caída del 12,1% respecto al ingreso de divisas por el turismo a Chile, aunque entienden que el 2024 será positivo. "Los números muestran lo complejo que ha sido para el turismo reactivarse y se lo hemos señalado al Gobierno, hemos planteado la necesidad de un plan de apoyo al sector para competir como destino y volver a tener un mayor número de turistas extranjeros", marcó Kouyoumdjian.

El mall de Viña del Mar lucirá con precios que no serán convenientes para los mendocinos.

A su vez, reconocieron que "Chile ha perdido terreno en relación con los mercados de la región como Argentina, Brasil y Uruguay". Particularmente, en Argentina el turismo postpandemia se ha reactivado con el turismo de compras y el Previaje, ya que cada vez son más los turistas que ingresan al país. "Lograron recuperarse más rápido porque abrieron sus fronteras en pandemia y porque invierten más recursos en promoción", reconocen desde el lado chileno.

Sin dudas que para los argentinos los principales destinos elegidos están en Reñaca y Viña del Mar para el verano, aunque tampoco descartan ir hacia Santiago de Chile durante el año.

La relación con los precios en Chile

Hace poco más de un mes, MDZ comentó la situación que atraviesa la economía argentina respecto de la chilena y cómo esto impacta en el turismo. Si bien antes los argentinos se mostraban interesados en ir hacia el vecino país a comprar ropa, electrodomésticos y demás, ahora no resulta conveniente ya que la moneda se encuentra "uno a uno" y por ende es caro consumir desde un alimento hasta comprar elementos para el hogar.

Las alternativas para alquilar casas y departamentos en la costa chilena son diversas y están principalmente influenciadas por la elección del lugar y la proximidad a la playa. Los alquileres en lugares como Reñaca y Viña del Mar oscilan entre los US$90 y los US$300 por noche. Las opciones disponibles incluyen departamentos, condominios y algunas casas, dependiendo de su cercanía al mar y a las zonas comerciales. El Paso a Chile registra intensos movimientos cada fin de semana en el ingreso de turistas a Mendoza.

Los precios en los supermercados relevados por MDZ hace semanas lanzaban que, por ejemplo, el azúcar se encuentra disponible a partir de $1.090 pesos chilenos, lo que equivale a aproximadamente $1.124 pesos argentinos en adelante. La docena de huevos también posee un valor superior, mientras que en Argentina una docena de huevos puede valer unos $1500 pesos argentinos, en Chile, la docena se encuentra a $3.490 pesos chilenos es decir, $3.487 pesos argentinos. Otro elemento que se encuentra en la mayoría de la dieta de los argentinos es la harina, que en el país vecino se puede encontrar a $1390 pesos chilenos ($1.426 pesos argentinos).