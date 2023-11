Superando la brecha generacional digital: habilidades, importancia y beneficios de cerrarla

Hay una tendencia clave para entender el futuro: el envejecimiento de la población y la disparidad significativa que acarrea marcando una brecha generacional digital. Esta brecha es un fenómeno cada vez más relevante en la sociedad actual y se refiere a la diferencia en la competencia digital y el acceso a la tecnología entre generaciones, en particular, entre los jóvenes y los adultos.

Esta brecha digital generacional puede tener importantes consecuencias sociales y económicas. Las personas mayores que no tienen acceso a las tecnologías digitales pueden sentirse aisladas y desconectadas de la sociedad, lo que puede llevar a un aumento de la exclusión social. Además, las habilidades digitales son cada vez más importantes en el mercado laboral, lo que significa que las personas mayores que no tienen acceso a las tecnologías digitales pueden enfrentar mayores dificultades para encontrar trabajo o avanzar en sus carreras.

En el análisis de las diferencias entre las generaciones en el uso de la tecnología y en la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, es importante considerar varios factores. La brecha digital generacional no se limita solo a la posesión de dispositivos tecnológicos o al acceso a Internet, sino también a la forma en que las personas de diferentes edades interactúan con la tecnología, y cómo se adaptan a los cambios tecnológicos.

Es importante abordar la brecha digital generacional no solo a través del acceso a la tecnología, sino también a través de la formación y la educación digital para las personas de todas las edades. Tenemos que trabajar en una sociedad más igualitaria y conectada, donde todas las generaciones puedan aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el mundo digital.

Habilidades digitales y su Importancia

Las habilidades digitales son fundamentales en la sociedad actual, la tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Las generaciones más jóvenes, que han crecido en un mundo digital, a menudo poseen habilidades digitales más avanzadas. Estas habilidades incluyen la capacidad de utilizar software, navegar por Internet, comunicarse a través de plataformas digitales y resolver problemas en línea.

La importancia de cerrar la brecha generacional digital radica en garantizar que todas las generaciones tengan la oportunidad de adquirir estas habilidades esenciales. Sin embargo, hay varias causas que contribuyen a esta brecha. Aquí hay algunas razones clave para destacar:

Familiaridad con la tecnología: las generaciones más jóvenes han crecido con la tecnología y, por lo tanto, están más familiarizadas con ella desde temprana edad. Las generaciones más mayores pueden sentirse abrumadas o inseguras al enfrentar tecnologías nuevas y cambiantes.

Recursos económicos: el acceso a dispositivos y servicios tecnológicos a menudo depende de los recursos económicos. Las personas mayores pueden tener menos recursos para invertir en dispositivos y servicios digitales, como acceso a una computadora o una conexión a internet de alta velocidad.

Educación: las diferencias en la educación también pueden contribuir a la brecha generacional digital. Las generaciones más jóvenes a menudo han tenido una educación más orientada a la tecnología, mientras que las generaciones mayores pueden haber recibido una formación limitada en tecnología.

Resistencia al cambio: algunas personas mayores pueden resistirse al cambio y pueden no estar dispuestas a aprender nuevas habilidades digitales. La falta de motivación o el temor a cometer errores pueden ser barreras significativas.

Brecha digital rural-urbana: la brecha generacional digital puede ser aún más acentuada en áreas rurales donde la infraestructura tecnológica es menos accesible, lo que afecta tanto a jóvenes como a personas mayores.

Falta de formación y apoyo: la falta de programas de formación digital específicos para personas mayores y la ausencia de apoyo adecuado pueden dificultar su adopción de tecnología.

Muchas personas mayores pueden no tener el conocimiento necesario para utilizar plenamente las tecnologías digitales. Pueden sentirse abrumados por la cantidad de información disponible en línea o pueden no estar seguros de cómo utilizar diferentes aplicaciones y programas. Además, algunas personas mayores pueden no estar familiarizadas con la jerga tecnológica, lo que puede dificultar aún más su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Es importante destacar que estas barreras no solo afectan a las personas mayores, sino que también tienen un impacto en su capacidad para participar plenamente en la sociedad y acceder a servicios y recursos importantes en línea. Es necesario abordar estas barreras a través de la educación y la capacitación en tecnología para ayudar a las personas mayores a superar la brecha digital generacional.

Beneficios de la Inclusión Digital

La inclusión digital no solo se trata de cerrar la brecha generacional, sino de proporcionar a todas las generaciones los siguientes beneficios. Cerrando la brecha y abordando estas causas, se pueden lograr los siguientes beneficios:

Conexión familiar: la tecnología y las habilidades digitales permiten que las familias se mantengan conectadas, independientemente de la distancia. Las personas mayores pueden comunicarse con sus seres queridos a través de llamadas de video y redes sociales.

Acceso a información: la inclusión digital brinda acceso a una amplia gama de información, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la adquisición de conocimientos.

Independencia: las habilidades digitales pueden aumentar la independencia de las personas mayores, ya que pueden realizar compras en línea, acceder a servicios bancarios y planificar viajes de manera más eficiente.

Así es como esta relación entre lo digital y las personas mayores hace que entre en juego un componente fundamental: la capacitación. Las diferentes opciones para aprender a usar las herramientas son clave para una mejor adaptación al mundo tecnológico y, como resultado, una mejor calidad de vida.

La brecha generacional digital es un desafío que enfrentamos en la era digital. Sin embargo, al comprender las causas, reconocer la importancia de cerrarla y apreciar los beneficios de la inclusión digital, podemos trabajar juntos para construir un futuro en el que todas las generaciones prosperen en el mundo IT. Al brindar acceso, fomentar la capacitación y promover la inclusión, podemos superar esta brecha y construir un mundo digital más equitativo y conectado, en el que las oportunidades estén al alcance de todos. Gaston Chapartegui.

* Gaston Chapartegui, City Manager de Le Wagon