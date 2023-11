La intranquilidad del comercio ante los nuevos aumentos y la falta de productos

Luego de que el país eligiera a Javier Milei como el nuevo presidente de la Nación, el mercado comenzó a moverse abruptamente. El sector de comercio sufrió nuevos aumentos en los precios de los productos y, además, comenzó a haber faltantes en las góndolas de supermercados e hipermercados. Esta situación no solo perjudica a quienes se dedican al rubro, sino que también afecta directamente al bolsillo de todos los argentinos.

Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros Nacional, habló en MDZ Radio 105.5 FM y explicó cuáles son los motivos de los nuevos aumentos y qué productos escasean: "Hay mucha especulación en todo lo que está pasando. Nosotros pensábamos que algo iba a ocurrir después de las elecciones porque ya habían muchos faltantes la semana pasada en los mayoristas. Todo lo que son productos comestibles subió más de un 25%, y lo que es limpieza e higiene personal más de un 30%. Un ejemplo, el azúcar de primera marca que ya la estábamos pagando a $900, pasó a costar $1100, ahí tiene un 32% de suba. También está el tema de las galletitas, hasta el día martes y miércoles no hubo galletitas en los mayoristas, no existen".

Además, aseguró que "las empresas están guardando el stock, los argentinos no consumimos tanto para agotar stock. Ahora, quiénes son los que lo hacen, los mayoristas o las empresas; no lo sé, pero alguno de los dos tiene la mercadería esperando el gran salto. El aceite, por lo que entiendo, le quitaron el tema del subsidio, entonces una botella de aceite de girasol de 900 mililitros la vendía en mi negocio a $550 de las primeras marcas, y en los mayoristas no había nada, había una sola marca y costaba $800".

"Cuanto más escasea un producto, evidentemente más codiciado está, porque uno necesita tenerlo en la góndola para venderlo. Entonces, con esto empieza la explosión de precios y la especulación. Esto lo digo porque mientras que en un negocio el aceite estaba a $800 de costo, ayer en otro mayorista lo pagué a mucho menos. Entonces, no se sabe cuál es el precio real del producto", agregó.

Hay faltante de productos en las góndolas.

Respecto a lo que espera que suceda en el próximo gobierno de cara a mejorar la situación comercial, comentó: "Uno siempre quiere que al nuevo gobierno le vaya bien, porque si al presidente le va bien, al argentino le va bien. Creo que hay que trabajar mucho de ahora en más. Los programas que se hicieron hasta ahora de precios justos, precios cuidados, que es la misma cabeza con distinto sombrero, todo eso es para la foto nada más. Son programas que se inician, van a un hipermercado, se sacan la foto y listo".

"La clase media argentina es el modelo, o lo era, pero hoy la clase media argentina está muy destruida y debilitada. Con clase media me refiero a aquellos para los que el comer, pagar su alquiler, comprarse un auto y mantenerlo e irse unos días de vacaciones, les resulta normal. Hoy en día la familia argentina de clase media no puede hacer ninguna de las cuatro cosas. Entonces, si seguimos debilitando todo, inevitablemente en nuestro país van a quedar solo la clase baja y alta como ya pasa en muchos países", concluyó remarcando la situación crítica del país.