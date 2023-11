La inflación golpea la ilusión de los regalos de Navidad

A poco más de un mes de que finalice el 2023, comenzó la cuenta regresiva para las fiestas de fin de año donde los argentinos deberán desembolsar una importante suma de dinero para cubrir diferentes aspectos referidos a estas fechas. En ese sentido, el evento más próximo es Navidad, una jornada muy especial para compartir en familia; y además muy disfrutada y esperada por los más chicos.

La magia que caracteriza a esta época más los regalos recibidos luego de haber confeccionado la carta a Papá Noel, son motivos más que suficientes para que los niños adoren la Navidad.

Si bien hay una clara premisa de que los padres intentarán concederles los deseos a sus hijos, la realidad marca que, hoy por hoy, los precios de los juguetes están por las nubes y no todos tienen la posibilidad de comprar ese regalo pedido con tanta ilusión en una hoja de papel.

Por ese motivo, muchos padres van pidiéndole a sus hijos que hagan la carta a Papá Noel con los obsequios que desean para Navidad ya que la idea es adelantarse y comprar los regalos lo antes posible.

Las familias buscan esquivar el posible aumento de precios. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

"Sabemos que los precios seguramente van a subir, y por eso queremos ver si podemos comprar los regalos para los chicos", expresó Macarena, madre de dos niños.

Por otro lado, César, padre de un niño de 7 años, comentó que ya le sugirió a su hijo no ser tan pretencioso con los regalos, ya que es consciente de que hay productos a los que no puede acceder: "Le dije que los videojuegos y bicicletas son muy pesadas para que Papá Noel traiga en la bolsa. Tiene que optar por juguetes que use en el día a día", sentenció.

Opciones de juguetes para niños y niñas

En la previa de Navidad, es importante que los padres tengan en cuenta los precios al día de hoy de los juguetes para regalarles a sus hijos.

Uno de los obsequios que suelen pedir los niños varones son las armas de juguete, y en ese sentido, una ametralladora a pila con luz y sonido tiene un valor de $7.900, aunque también se pueden encontrar más económicas, dependiendo el modelo.

Los niños tienen muchas alternativas para pedir en la cartita. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Otros de los juguetes predilectos de los niños son los autitos y camiones, que cuestan, en su versión a pila, 5.800 y 8.700 pesos aproximadamente.

Los transformers también son muy demandados por los más pequeños, y vale destacar que los más económicos tienen un valor de $3.500.

A diferencia de los varones, las niñas tienden a elegir juguetes tales como los bebotes, que al día de hoy, tienen un valor que oscila los $10.000.

Los bebotes son muy solicitados por las niñas. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Sin lugar a dudas, una actividad muy disfrutada por las chicas es el mundo del maquillaje artístico. Generalmente viene en valija, y su precio es alrededor de $15.000.

Por otro lado, un kit de doctora, juego muy demandado por las más pequeñas, tiene un valor de 5.500 pesos aproximadamente al momento de escribir la nota.

Juegos de mesa: una alternativa para disfrutar en familia

Sabido es que los juegos de mesa son ideales para compartir entre padres e hijos. Sin embargo, ellos tienen un precio mayor a lo que venimos observando anteriormente.

Los juegos de mesa son una opción potable para pasar el tiempo en familia. Foto: Archivo MDZ.

Así, podemos hablar de dos juegos emblemáticos como el Monopoly y el Ajedrez, por ejemplo, que cuestan $21.700 y $12.500 respectivamente.

Consolas, inalcanzable para muchos

No es novedad que los videojuegos son muy solicitados por los chicos en esta época del año, con Navidad a la vuelta de la esquina. Sin embargo, son pocos los padres que pueden comprar estos artefactos.

La PS5 es la consola más costosa del mercado. Foto: Archivo MDZ.

Para dar esta afirmación nos basamos en los precios de las consolas. La PlayStation 4, por ejemplo, cuesta $754.999; mientras que el valor de la PlayStation 5 es de $1.089.000.

Para aquellos niños afortunados que ya poseen una consola, renovar juegos tampoco es simple. Hoy por hoy, un CD original para PS4 tiene un monto de $73.159.