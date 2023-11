La medida que prepara la UNCuyo para evitar conflictos con los promedio 10

Tras el escándalo en los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), autoridades dieron a conocer la decisión oficial que involucra a los aspirantes de promedio 10 que quedaron afuera por el sistema aleatorio de ingreso. Si bien se realizaron dos instancias de matriculación para las vacantes disponibles, los cupos no alcanzaron para dar respuesta a 64 chicos de promedio 10. La rectora Esther Sánchez confirmó en que estos jóvenes tendrá un banco en las aulas de la UNCuyo y detalló que este año se presentó un "hecho inédito" ya que, por primera vez, hubo más aspirantes con calificación 10 que vacantes disponibles, lo que provocó que se debiera adoptar un sistema aleatorio para seleccionar a los futuros estudiantes.

Este jueves la rectora visitó los estudios de MDZ Radio y en diálogo con Según Como Lo Mires dijo: "Veníamos con un promedio de 2.000 o 2.100 ingresantes y de repente este año eran más de 3.000. De alguna manera nos generó satisfacción en el sentido de decir, bueno, hay más estudiantes que quieren ingresar a la Universidad y más familias que nos valoran, fue un hecho inédito. El otro hecho inédito fue el de que hubiese tantos 10 absolutos de promedio, fueron 1.047 con ese promedio. No pasó jamás y no hay antecedentes de eso. No dudamos de quienes los han evaluado, no lo cuestionamos. Lo que hay ahí es un tema a resolver para nosotros y es que no nos alcanzan los bancos para estudiantes que están en las mismas condiciones, porque todos tienen 10".

"Debería ser justo que todos tuviesen un banco, el tema es que no tenemos bancos para esos 1.047, asique lo que hicimos fue ocuparnos del problema y resolverlo. Se aplicó la metodología, se hizo un primer listado y en ese listado después sacamos un segundo donde por supuesto aparecía cada uno de los estudiantes con el colegio elegido porque ellos eligen determinados colegios y a veces no es posible que estén ahí, pero dentro de todo tienen las alternativas posibles. Después del listado hay una inscripción posterior en donde algunos alumnos se bajan. Eso se dio en dos oportunidades y llegamos a ubicar en primera instancia a 73 estudiantes que desistieron de la inscripción y después fueron 23. Aún así quedaban 64 que quedaban sin curso. Siempre tuvimos la predisposición de que los estudiantes ingresen. Decidimos incorporar dos y en algunos casos tres estudiantes más en cada división y así pudimos hacer justicia".

Pensando en que la tendencia puede ser creciente, para el 2024, la UNCuyo tiene preparada otra metodología que planean comenzar a utilizar producto de este conflicto y la sobre demanda que se generó durante el 2023. "Antes de que sucediera esto, en agosto, habíamos generado una resolución en una comisión para que estudiase una nueva metodología y que se consideren nuevas variables a la hora de ingresar a los colegios de la Universidad y que no sea sólo una la variable determinante. No sé si llegaremos al año próximo, pero entiendo que ya está en camino una propuesta distinta para que al menos esta situación no se nos presente".

Sobre rendir un examen previo al ingreso a los colegios de la universidad, respondió: "No puedo decir qué van a decidir en esta comisión que son expertos quienes la integran, expertos en estas situaciones. Se analizará, tiene su proceso. No podemos decir qué va a decidir la comisión ni cómo va a ser la metodología, pero sí sabemos que el promedio no va a ser la única variable de ingreso".