Un cura de Opción por los Pobres le negó cualquier servicio solidario a aquellos que votaron a Javier Milei

Francisco "Paco" Olveira, miembro del grupo de Curas en Opción por los Pobres, ubicado en la localidad bonaerense de Merlo, difundió un mensaje dirigido a los votantes de Javier Milei negándoles cualquier tipo de ayuda social que brindan desde la fundación. Esto generó una fuerte indignación, y entre los que le respondieron estuvo el senador electo de Juntos por el Cambio La Plata Marcelo Leguizamón.

Muy lejos de solidarizarse con aquel que necesite ayuda, el cura redactó a través de X (Twiter) el miércoles 22 en horas de la madrugada: "Como ganó la opción que dice que 'dónde hay una necesidad no hay un derecho', quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y, por tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada".

Las críticas al cura

Además, Olveira sumó: "'No con la mía', como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes". En cuestión de horas comenzaron a lloverle miles de críticas, asegurando que "no es digno de predicar la palabra de Dios" y tildándolo de "discriminador" por no socorrer a quienes opinan distinto a él.

La respuesta de Leguizamón. Foto: Captura de pantalla

Frente a este polémico mensaje, el senador electo de Juntos por el Cambio La Plata, Marcelo Leguizamón, y quien también se considera peronista, dijo: "Este miserable es parte de la Iglesia cómplice del 60% de pibes pobres. Del 150% de inflación. Ojalá algún día la Conferencia Episcopal Argentina deje de mirar para otro lado”, señaló.