De Argentina al mundo: las tres emprendedoras que buscan revolucionar el mercado de la cosmética natural

Contra cualquier barrera, estereotipo y machismo, tres mujeres argentinas se comprometieron a revolucionar el mercado de la cosmética natural. El objetivo era claro y el proceso complicado, pero no imposible, por lo que en 2021 lograron fundar una empresa que transforma la rutina del cuidado de la piel, ofreciendo soluciones inteligentes con productos personalizados.

The Glow Factor fue pensado en un primer momento por las médicas cirujanas y especialistas en medicina estética, Valentina Sielecki y María Mingo. En sus consultorios eran constantemente consultadas por productos que tuvieran ingredientes más naturales pero con alta eficacia comprobada, algo que el mercado todavía no ofrecía; entonces, desarrollaron un aceite facial y su popularidad fue tal que tomaron la decisión de crear una marca aparte.

Innovar en el mercado de los cosméticos naturales. Foto: Instagram / @the.glowfactor

El tercer engranaje para que este motor arranque fue Candelaria Nottebohm, especialista en marketing y desarrollo de emprendimientos. En diálogo con MDZ, comentó: "Nuestro objetivo, que lo logramos, era contar con ingredientes lo más naturales posibles y que tengan eficacia clínica, algo que faltaba en el mercado. Tenemos todo regulado por ANMAT, test de eficacia, no probamos en animales, es gluten free, su fórmula no tiene siliconas ni parabenos. Sólo se terceriza la producción. También ponemos mucho amor en el packaging, tiene un aroma especial, llega con el nombre en la caja y disfrutamos de hacerlo".

Emprender también es para mujeres

Se necesitó una inversión inicial de 10.000 USD, cuyo foco siempre estuvo en el mercado argentino, aunque ahora comienza a mirar y estudiar el resto del mundo bajo un ambicioso deseo de llegar a otros países. Pero, retomando lo que fueron sus inicios, la atención de las dos médicas en el consultorio había servido en aquel entonces como una suerte de focus group para testear y ajustar el producto.

"No fue fácil, nos pasó de ir a buscar inversión y que nos digan ‘anda a hablar con alguna mujer que entienda más tu negocio’, parecía que no había interés en nuestro proyecto, que era sólo para mujeres", recordó Nottebohm. En este sentido, rescató que el hecho de ser encabezado por tres emprendedoras derriba muchos mitos: los negocios no son sólo para los hombres; de hecho, este año proyectan vender 70.000 productos.

Revolucionar el mercado de cosméticos naturales con ¿Inteligencia artificial?

La marca está enfocada en la comodidad e intereses del cliente. Los compradores más fieles son mujeres de entre 35 y 50 años debido a que tienen un poder adquisitivo mayor, pues la marca no es tan barata. Sin embargo, hace pocos meses lanzaron la línea de acné con el afán de llegar a una audiencia todavía más joven.

The Glow Factor compite con marcas importada, por lo que su diferencial es la clave: "Podemos personalizar la rutina de cada uno. Como el 90% de nuestras órdenes son a través de e-commerce, tenemos contacto directo. Hoy contamos con una plataforma de Inteligencia artificial que estuvimos educando a lo largo del último año para que asesore a las clientas".

Las tres amigas que montaron el proyecto.

Incluso hay tests que arrojan resultados sobre lo que la persona interesada puede llegar a necesitar, aunque también hay especialistas en skin care que pueden resolver consultas por videollamada e incluso está el consultorio de las médicas en Ciudad de Buenos Aires. En esta misma línea, la empresa tiene preparadas encuestas que les llegan a los usuarios luego de comprar, para medir su experiencia y hacer críticas, así como sugerir cambios y nuevos productos.

Si bien tienen varios puntos de venta, la estrategia de la marca siempre fue tener un e-commerce muy fuerte con el objetivo de no alejarse de la necesidad del cliente. "Esto nos sirve un montón para el lanzamiento de productos nuevos, porque tenemos contacto directo todo el tiempo", agregó la especialista en marketing.

Estrategias del e-commerce para el Black Friday

A lo largo del año hay varias fechas que promueven el comercio: Hot sales, Cyber Monday y lo que se viene este viernes 24, el Black Friday. Para esta fecha entrante, Nottebohm adelantó que llevarán adelante una estrategia distinta. Desde hace tiempo están trabajando con un equipo de SEO y todo lo que es Inbound marketing, lo cual se traduce en Mercadotecnia de atracción y que busca atraer a potenciales clientes ofreciendo información de su interés (a través de blogs, vídeos, redes sociales, etc.).

"Para Black Friday ya vamos a tener esto, lo estuvimos trabajando y ahora vamos a probar esta estrategia nueva de deseo y de inbound. Nosotras tenemos mucho foco en lo social media, pero más que nada en influencers; ese siempre fue nuestro canal de venta más grande porque así se arma una comunidad. Queremos que ellos realmente usen el producto y lo recomienden de forma genuina", indicó la especialista cordobesa.

Video: el trabajo de The Glow Factor

Su empresa encontró un espacio de oportunidad en el segmento de lujo que busca productos naturales. El mismo está ocupado hoy por las grandes marcas, pero estas han dejado una brecha para la propuesta de valor personalizada que imaginó The Glow Factor. La atención en el consultorio y una experiencia digital con mucho foco en el seguimiento y la personalización es su gran diferencial, sumado a la espalda de tres profesionales que se reinventan día a día y sueñan con pasar las barreras territoriales.