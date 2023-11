A lo House of Cards: el escenario post balotaje de Javier Milei

Por un lado, un político despiadado que planea vengarse de quienes lo traicionaron, por el otro, un candidato inexperto que busca acabar con "la casta". Son dos personajes distintos, pero que se unen por ese discreto camino hacia su objetivo. Con los resultados del balotaje 2023, Javier Milei se consolidó el nuevo presidente de Argentina y su discurso vino con una escenografía inspirada en House of Cards.

Javier Milei

Quienes no vieron o no recuerdan esta serie estadounidense, se trata del drama político de un demócrata que, en su afán por conseguir más poder, elabora un plan junto a su esposa. El libertario no hizo algo muy distinto: con Victoria Villarruel irrumpió en la escena política, se metió en la famosa grieta, fue el más votado en las PASO, desarticuló Unión por la Patria, recibió el apoyo (y quizás hasta quebró) Juntos por el Cambio y finalmente fue electo como presidente.

El búnker de Milei inspirado en House of Cards

Minutos antes de las 22:00 horas, Milei dio el discurso con el que tanto habrá soñado: el de su victoria. De fondo se le podía apreciar un logo redondo muy particular, similar al que se ve en House of Cards el cual decía "Presidente electo de la República Argentina", como el que solía aparecer en la serie: "The president of the United States" (Presidente de los Estados Unidos).

Incluso, la forma en que estaba parado el candidato de La Libertad Avanza es similar a la icónica pose del protagonista, Francis Underwood. Serio, lanzando una sonrisa cada tanto, de negro, con ambos brazos a los costados de la mesa y la cabeza cabizbaja.

Video: el detalle en el discurso de Milei