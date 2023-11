La emotiva historia familiar que cautivo a todos en el balotaje

En el marco del reciente balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, un tuit capturó la atención de miles, no por los resultados de la elección, sino por una historia personal y conmovedora.

Christian Crivelli, quien se desempeñó como presidente de mesa durante la votación, compartió en la red social X su experiencia única: la posibilidad de conocer a su hermana, a quien nunca había visto, en el mismo lugar donde él supervisaba los votos.

Crivelli, en un hilo que se volvió viral, narró la anticipación y la emoción del día. Adjuntó una foto del padrón electoral donde aparecían tanto él como su hermana, marcando la casualidad que los llevó a estar en el mismo lugar. "Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa vota también mi hermana. Nunca la conocí así que si viene a votar hoy vamos a tener momento emotivo en la mesa".

El posteo del joven que se volvió viral Foto: X

A lo largo del día, actualizó a sus seguidores sobre el progreso de la votación y la esperanza de encontrarse con su hermana. "Hasta ahora en mi mesa solo 35 votantes de 348. No apareció aún", escribió en uno de sus posteos, capturando la tensión y expectativa del momento.

A medida que avanzaba el día, la expectativa crecía. "La espera es insoportable, en la última media hora con suerte vinieron dos a votar. Se planchó todo", tuiteó Crivelli a las 3 de la tarde, reflejando la ansiedad del momento.

Pero la historia tuvo un final feliz. A las 6 de la tarde, Crivelli compartió la emocionante noticia: "QUIERO CONTARLE A TODOS QUE LLEGÓ. Estuvimos hablando más de una hora hasta que cerró la Escuela. Gracias a todos por la buena onda".

El encuentro fue un momento de alegría y conexión. Crivelli aclaró que, aunque tomaron una foto juntos, eligieron no compartirla públicamente. "El encuentro fue re lindo, mi hermana me cayó de diez", compartió en X, agregando que, a pesar del interés de varios medios, prefería no profundizar en la "locura" que surgió a raíz del tuit viral.