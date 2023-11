El artista tras el bastón presidencial, Javier Milei y la "melenita" que se metió en la campaña

Desde su casa en el viejo barrio porteño de San Telmo, Juan Carlos Pallarols trabaja en el bastón presidencial que ofrecerá a Javier Milei, nuevo presidente de los argentinos. Durante la campaña, hubo una polémica entre ambos después de trascender una supuesta comunicación para ponerle una "melenita" al bastón si el libertario resultaba electo, en referencia a la imagen del león que lo acompañó en la campaña.

En primer lugar hay que profundizar en el teléfono descompuesto que se generó entre Juan Carlos Pallarols y Javier Milei, lo que asomó como un conflicto sin posibilidades de recuperación. Los medios se hicieron eco de un video en el que el orfebre contó que Milei lo había llamado para consultar si podía agregarle una pequeña melena de león al bastón presidencial.

A raíz de ello, Javier Milei, con su histrionismo característico tuteó: "Tremendo mentiroso. No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta de ganador hasta que no termine el partido. Frente a esta mentira, en caso de ganar, pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols".

Ante esta pelea, cuando todavía no había pasado ni un mes de las elecciones PASO, intentó ser desactivada de inmediatamente por el orfebre: "Dije que alguien me había llamado, nunca dije Milei". Además confesó que se comunicó con él al otro día del estallido de la polémica, pero nunca se supo el resultado de esa comunicación ni si hubo reconciliación.

El bastón presidencial es confeccionado y vendido por Juan Carlos Pallarols desde 1983, cuando se restituyó la democracia en la Argentina. En aquella oportunidad estableció el valor en "un peso", ya que la dictadura no quería aceptarlo como donación, una movida para dejarlo sin el honor de ser el artesano del bastón presidencial. Entonces hizo una factura por ese valor, que le pagó un amigo suyo y lo dejó en la recepción de la Casa Rosada con la factura y el sello de "pagado".

Antiguo bastón presidencial. Foto: Julián Volpe/MDZ.

En diálogo con MDZ, el propio Juan Carlos Pallarols explicó: "Es un bastón simple de plata, con una madera que se llama urunday. Es una madera de trabajos, se utiliza mucho para todo en la obra de campo, tranqueras y varillas de alambrado, porque es muy resistente al sol, a todas las inclemencias del tiempo. Además de eso, si vos la pulís bien finito llega a brillar, brilla por sí sola, porque tiene mucha resina y mucha cena. Por eso su fortaleza y tiene una virtud más, no se corrompe. La puedes poner en contacto con cosas que estén con polilla, con bicho taladro y no se corrompe".

"Sepa usted imitar la conducta de esta madera", epigrama del bastón presidencial

-Pasaron 40 años desde 1983. Desde el momento en que usted le deja ese mensaje al cargo presidencial. ¿Cree que le hicieron caso?

-Una vez lo vi a Raúl Alfonsín, que le estaban haciendo un reportaje, le preguntaron si estaba satisfecho con su labor. Ya era presidente hacía dos o tres años. Él dijo: "Hay cosas que pude lograr, hay algunas que no supe y hay otras que no me dejaron". Entonces supongo que debe haber muchas presiones que los que estamos en la vida cotidiana ciudadana desconocemos, que debe ser muy difícil, mirá como se están peleando ahora. Por cosas que parecen fáciles de resolver, pero no debe ser tan fácil.

-Pero más allá de lo partidario. ¿Qué cualidades debe tener el presidente?

-Que sea como la madera. Que sea un hombre de trabajo, un hombre de conciencia, que tenga conducta, que sea siempre recto, que sea incorruptible. Es la única manera. Parece que nos acostumbramos al "roba, pero hace", pero no, no es esa la solución. Yo creo que precisamos gente que sea incorruptible y justicia, que sea realmente una cosa brutal de justicia y que si hay que meter a alguien en cana que lo metan.

-¿Cómo ve al país hoy?

-Yo veo que el país sigue siendo tan rico como cuando yo era pibe. Por supuesto había un tesoro grandísimo en el Banco Central. Hoy eso parece que no está, que desapareció, pero el país sigue en pie. Los países nunca quiebran, los que quiebran somos las personas. Hay gente que se muere sin cumplir sus sueños. Esperemos que de aquí en más todos podamos cumplir los sueños que tenemos.

Hay litio, hay petróleo, hay madera, hay trigo, podemos hacer comida para 400 o 500 millones de personas. ¿Cómo puede haber gente que coma de la basura? Estamos manejando muy mal las cosas. Todos los argentinos. No digo solamente las autoridades, pero algo estamos haciendo un muy mal. El otro día vi en televisión cómo la gente espera que tiren los camiones de basura para ir a sacar algo para comer, en un país que produce alimento para 400 millones de personas.

-¿Cómo le gustaría que esté Argentina de acá a diez años?

-Va a estar mucho mejor que hoy. Porque tenemos el potencial, porque tenemos las ganas y porque tenemos la capacidad. Somos un país rico en ese sentido. Yo creo que lo mejor que tiene la República Argentina es la gente y si no, preguntale a todos lo que haga que conozcan el mundo entero, cuáles son los únicos lugares donde vos podés hablar con un taxista que te puede hacer una conversación. El nivel general de la gente es muy bueno.

-¿Cómo definiría usted a un argentino?

-Es como la plata, algo noble.

El traspaso de mando presidencial

La única vez en la que no se dio fue cuando el kichenerismo tuvo su primera caída presidencial en 2015, quedando Federico Pinedo a cargo de entregar los atributos presidenciales a Mauricio Macri y tomando la jura. Ahora, quedan escasos días para que asuma Javier Milei y hay gran expectativa en cuanto a este acto ceremonial que, desde 2007, se celebra cada 10 de diciembre, rememorando la asunción de Raúl Alfonsín en 2003. Juan Carlos Pallarols trabajando en su taller del barrio de San Telmo. Foto: Julián Volpe.

En este acto ceremonial, el nuevo presidente recibe en el Congreso de la Nación los "atributos presidenciales", que son signos como el bastón presidencial que confecciona Juan Carlos Pallarols. Los otros dos atributos son la marcha militar "Ituzaingó" y la banda presidencial; los símbolos del presidente son el estandarte presidencial y el famoso "Sillón de Rivadavia".