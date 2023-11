Según una experta, estas son las golosinas sanas que todos podemos consumir

Antes que nada, veamos cuál es la definición o qué se entiende por “golosinas”. Según la RAE (Real Academia Española) la palabra “golosina” se define como “dulce o confite que se come por placer o entre comidas”.

Hoy quiero traerles un cambio de enfoque a esta palabra. Si bien sabemos que todas estas “golosinas” que son elegidas por una gran mayoría de población - sobre todo los niños y niñas- son alimentos con un exceso de nutrientes críticos: entre ellos azúcares refinados, harina refinadas, JMAF (jarabe de maíz de alta fructosa) grasas saturadas y exceso de sodio.

Su consumo de forma frecuente y recurrente es predisponente a lo que conocemos como enfermedades no transmisibles, entre ellas, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otras, sumado a que no proporcionan ningún ingrediente de calidad nutricional. No provocan saciedad y en ocasiones, sí provocan adicción o necesidad de más.

Si bien es cierto que podemos encontrar en algunos kioscos o dietéticas algunas golosinas más saludables, como los chocolates con alto contenido de cacao, las semillas de girasol peladas y algún maíz inflado con poco agregado de azúcar, el cambio que propongo va dirigido a que nombremos “golosinas” a aquellos alimentos más nobles, con ingredientes de calidad nutricional y sin exceso de nutrientes críticos.

Algunas opciones súper simples de elaborar, ricas y con un mayor aporte de nutrientes de calidad nutricional:

Frutas frescas: trozos de manzana, banana, frutillas: con opción de agregar un topping de chocolate semiamargo derretido.

Frutas deshidratadas: pasas de uva, chips de manzana, bananas deshidratadas.

Pochoclo o palomita de maíz: con opción de hacerlo versión dulce o salada

Heladitos de yogurt: congelando el yogurt natural más el agregado de trocitos de frutas, frutos secos o chips de chocolate.

Heladitos de yogurt

Barritas de cereal caseras

Frutos secos: almendras, nueces, maní

Chocolate semiamargo o con mayor % de cacao

Chips de vegetales caseros: de batata, papa , zanahoria , remolacha

Almohaditas de salvado (sin relleno)

Arroz inflado

Quinoa pop

Garbanzos horneados

Semillas horneada

bomboncitos de quinoa pop.

Trufas caseras

Helado de frutas

Es importante comprender que para competir con los grandes éxitos del packaging, con sus personajes y colores estridentes, es vital poner manos a la obra a la creatividad y valernos de moldes, colorantes naturales, formitas y todo lo que sea llamativo para los consumidores más pequeños.

Algunas ideas para hacer en casa

CHIPS DE BATATA:

Ingredientes:

Batata

Condimentos (opcional)

Procedimiento:

Cortar las batatas bien finitas , llevar a placa de horno previamente lubricada con un poco de aceite (esparcir con servilleta o pincel) cocinar a horno medio hasta que estén cocidas. Últimos minutos de fuego fuerte para secar.

Chips de batata





GARBANZOS HORNEADOS O SEMILLAS HORNEADAS

Ingredientes:

Garbanzos cocidos o alguna semilla (ejemplo de zapallo)

Pimentón

Aceite

Sal

Procedimiento:

Condimentar los garbanzos que quede todo muy bien integrados y llevar a horno medio-fuerte por 25-30 minutos



CHOCO-QUINOA

Ingredientes:

50g cacao semi amargo (chips, tableta)

1 cda cacao amargo en polvo

1 cda de yogurt (opcional)

100gr quinoa pop

1 cda pasta de maní (opcional)

Procedimiento:

Derretir chocolate en cacerola a fuego mínimo con la pasta de maní, agregar el yogurt y chocolate semiamargo.

Una vez que esté todo integrado apagar el fuego y agregar la quinoa pop. Colocar en cualquier molde con papel manteca y le das forma con una cuchara. Llevar al freezer mínimo 3 horas.

Valentina Arévalo es nutricionista @nutricion.valearevalo MN 1884