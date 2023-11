La directora del Incaimen aseguró que "nos preocupan las transacciones comerciales"

La economista y diputada electa de La Libertad Avanza, Diana Mondino, respaldó la idea de Javier Milei de crear un mercado de órganos e hizo una separación en lo que sería la venta de estos. Además, propuso modificar la Ley 27.447, más conocida como Ley Justina, la cual busca regular el trasplante y donación de órganos, argumentando que debería de funcionar de forma más activa.

Cecilia Quiroga, directora del Incaimen (Instituto Provincial de Donación de Órganos y Tejidos de Mendoza), dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó y argumentó las declaraciones de la diputada del partido libertario. Primero, comenzó refiriéndose a la posibilidad de modificar la normativa: "La Ley Justina incorpora el trasplante cruzado, que es el famoso trasplante de Lanata. Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo necesito un riñón y mi hermana no puede donármelo porque nuestros HLA (antígenos leucocitarios humanos) no son compatibles, esos HLA se inscriben en una registro nacional".

Diana Mondino y Javier Milei, representantes de La Libertad Avanza.

"En caso de encontrar a una dupla compatible de HLA, lo que se hace es hacer un trasplante cruzado entre ambas duplas compatibles. Esto sí se puede realizar legalmente. Lo que no se puede hacer, que es lo que impone la ley, es que no haya lucro económico en una transacción de un órgano que no sea familiar mío", sostuvo.

Además admitió que "tiene razón en la posibilidad de modificar la ley, pero para eso habría que sentarse a hablar y tener una charla real con conciencia. Pero, todo en relación a que, por ejemplo, a mí me pueden donar un órgano o tejido directamente mis familiares, con un nivel de consanguinidad hasta 4º grado, es decir que hasta mis sobrinos me pueden donar. Ahora, a nivel no parental, no se puede ser donante a no ser que la Justicia lo autorice. La única relación no parental que puede ser donante es el trasplante cruzado, que la señora Mondino no lo sabe, pero evidentemente en la Ley Justina está ingresado dentro de uno de los artículos".

Y afirmó que "lo que me preocupa a mí y a todos los que trabajamos en procuración es que se de espacio a las transacciones comerciales. Lo que pongo en juicio sobre lo que expresa Javier Milei y Diana Mondino sobre la idea de montar un mercado de órganos, es que esto abre la posibilidad de que alguien superior que tiene dinero pueda convencer a alguien inferior que lo necesita a realizar una transacción".

Por último, aclaró que: "En Mendoza hay 98.000 personas a favor del no ser donantes y 100.000 personas a favor del sí, pero esto es en lo que está registrado, es decir las personas que han hecho el trámite. Pero si uno no dice que no es donante, termina siendo donante".

Escuchá la nota completa: