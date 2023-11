Cuánto costará y dónde se conseguirá la nueva PlayStation 5

Sony anuncio en los primeros días de octubre el lanzamiento de la nueva PlayStation 5, que será llamada PS5 Slim, reemplazando al modelo lanzado por la compañía a fines de 2020. Según trascendió, este nuevo modelo ya tiene una fecha estimada de lanzamiento y el precio en el que estará a la venta a nivel internacional.

El modelo actual de la PlayStation 5 tiene un precio internacional de U$S 399, con un almacenamiento de 825 GB, y un valor de U$S 499 en caso de contar con la lector de Blu-ray. Este es el último modelo de la línea de PlayStation, producida por Sony y una de las consolas más populares del mundo.

El nuevo modelo, la versión slim de la PlayStation 5, fue planteada bajo la premisa de ocupar menos espacio que la versión original. Desde la compañía, aseguraron que este modelo contará con las mismas prestaciones que la primera versión, pero en un formato más estilizado.

Los precios de este nuevo modelo estarán entre los U$S 450 y U$S 500 y se pondrá a la venta en los Estados Unidos a partir de noviembre. Además se venderá en otros países que aún no fueron anunciados, pero si trascendieron las prestaciones del nuevo producto.

La comparación entre las dos versiones de la PlayStation 5. Foto: Twitter.

En ese sentido, Sony explicó que la nueva PlayStation 5 tendrá las mismas características que la anterior pero, además de ocupar menos espacio, dará la posibilidad de aumentar el almacenamiento interno. Además, más adelante, se le podrá agregar una unidad de disco Ultra HD Blu-ray, que se venderá por separado a unos U$S 80.