¿Cómo se trabaja en las escuelas la violencia y el acoso escolar?

La violencia escolar en todas sus formas constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Un número significativo de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo se enfrentan a la violencia en la escuela y al acoso. Con el objetivo de erradicar este tipo de violencia, este jueves 2 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Violencia y el acoso escolar por los Estados Miembros de la Unesco. Hablamos con Miguel Conocente, Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) para saber qué ocurre en las escuelas de Mendoza y como se aborda esta problemática.

Las cifras que muestran que el bullying y el ciberbullying están entre las principales causas de suicidios en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Solo estas dos formas de violencia cusan más de 200.000 suicidios al año entre esos grupos etarios. En el mismo sentido, según una definición mundial creada por la ONG Bullying Sin Fronteras, el bullying se nutre de tres venenos: la soledad, la tristeza y el miedo. Por esa razón, este día estará centrado en los fuertes vínculos que existen entre la violencia escolar y la salud mental, bajo el tema "No al miedo: acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje".

Según una estadística elaborada por la misma ONG, Argentina está entre los 5 primeros países con más casos de Bullying en el mundo. Por otro lado, la Organización Global de Prevención Ante el Bullying también ha realizado estudios que indican que en Argentina, hay un 68,8% de acoso escolar. Esto significa que casi 70 de cada 100 estudiantes reportan ser víctimas de algún tipo de violencia escolar.

Por su parte, la Unesco resalta que "uno de cada tres alumnos entre 11 y 15 años sufre acoso al menos una vez al mes. Más del 36% de los educandos se ve afectado por una pelea física con algún compañero y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año. Uno de cada diez niños sufre ciberacoso". Asimismo, explican que aunque "los datos recopilados sobre la violencia sexual en las escuelas y sus alrededores son limitados, hay pruebas de que afecta significativamente a alumnos de todos los sexos".

¿Qué pasa en las escuelas, cómo se aborda la violencia en Mendoza?

Las experiencias en la escuela, como la violencia entre compañeros y el acoso, se asocian con la ansiedad, la depresión, los pensamientos y acciones suicidas y autolesiones. Desde la Dirección General de Escuelas, explican que el acoso entre pares "es una agresión hacia un individuo o grupo cometida por uno o más sujetos, generalmente varios, realizada de forma sistemática y repetida en el tiempo sobre la base de una relación asimétrica de fuerzas, en donde hay testigos que contemplan esa situación".

En lo que va del 2023 la DOAITE realiza el seguimiento de 287 situaciones de violencia escolar entre pares.

Como las situaciones de acoso "implican maltrato, hostigamiento e intimidación psíquica o física permanente", esto puede afectar gravemente la salud mental de niños, niñas y adolescentes y generar trastornos emocionales y de conducta hasta adoptar comportamientos agresivos. Por eso, desde la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) de Mendoza realizan un seguimiento de todos los casos.

Miguel Conocente, director de la DOAITE explicó que los equipos de profesionales de salud que integran la Dirección, reciben consultas o pedidos de intervención ante alguna situación escolar. Los 58 equipos distribuidos por los departamentos de Mendoza tienen profesionales de psicología, psicopedagogía, trabajo social y fonoaudiología. Entre los diferentes tipos de casos que atienden existe "la violencia intraescolar, la intrafamiliar que también rebota en la escuela, la violencia preescolar porque suceden hechos alrededor de las escuelas entre alumnos y el acoso entre pares".

La baja de casos registrados por la DOAITE no significa una disminución del problema.

Foto: Freepik

Desde la DOAITE abordan múltiples situaciones que afecten la trayectoria la normal de los aprendizajes de los y las estudiantes. Las intervenciones que realizan los diferentes equipos son cargadas en el GEM y responden a dos situaciones diferentes. Una cuando la escuela convoca al equipo por alguna caso particular y la otra para fomentar la prevención, con talleres, reuniones con padres o parte de la comunidad educativa.

En relación a las estadísticas, Conocente, afirmó que la violencia intrafamiliar es la que más se ha identificado. Sin embargo, advierte que se los convoca más en este tipo de casos, reconoce que la mayoría de las situaciones de acoso entre pares se abordan desde el aula, con los docentes y cuando esa intervención no da resultados, es cuando se pide la colaboración de la DOAITE.

"El año pasado nos llamaron 331 para intervenir en situaciones de acoso entre pares. Este año con el corte a esta semana tenemos 287 situaciones. Mientras que por violencia intrafamiliar se nos convocó 430 veces en 2022 y este año 407. Hay una tendencia a la baja, aunque no es lineal porque no quiere decir que ha habido menos casos. Quizás no hubo necesidad de que intervenga la DOAITE", reflexionó. Para cerrar, el Director de la DOAITE, remarcó que "en todos los casos, incluida la violencia intrafamiliar, la manera de intervención es integral, con equipos interdisciplinarios y se hace un seguimiento de cada caso".