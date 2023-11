Son jubiladas y fiscalizaron en el balotaje presidencial

Luego de transcurrir un año muy convulsionado por todo lo que significaron las elecciones presidenciales en el país, finalmente, en tan solo horas se conocerá al próximo presidente de Argentina. Este domingo Javier Milei y Sergio Massa compiten en un balotaje, y la gente decide en las urnas quién ocupará el sillón de Rivadavia.

En ese contexto, e interesados por el futuro de la Nación, muchos ciudadanos, además de votar, serán presidente o vicepresidente de mesa o fiscalizará para cuidar los votos de su candidato preferida. Este es el caso de Hilda, jubilada de 74 años, que a pesar de no tener la obligación de participar de los comicios, asistió a fiscalizar.

La mujer aseguró que hace muchos años no fiscaliza, pero comentó el motivo por el cuál, en estas elecciones, volverá a tener un rol activo. "Siempre me pareció bueno participar de un acto democrático, y para que no hayan irregularidades, es importante controlar. Por eso decidí ofrecerme", explicó.

Hilda tiene 74 años, y fiscaliza este domingo. Foto: Gentileza.

La señora comentó que desde los 18 años, está interesada en la política, y por momentos, tuvo participación activa en algún movimiento partidario.

El balotaje del 19 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por ese motivo, la jubilada define a la política como "la voz del pueblo", y por lo tanto, les pide a los ciudadanos que participen de la contienda electoral.

En esa sintonía, aconsejó votar en el balotaje "a cualquiera de los dos candidatos, pero no votar en blanco, ya que no suma ni resta, y hay que comprometerse".

Hilda espera con ansias los resultados de las elecciones del domingo. Como ciudadana, decidió involucrarse activamente, a pesar de no tener la obligación de hacerlo por ser jubilada. Aguarda unos comicios transparentados, y luego, pase lo que pase, "hay que respetar el resultado. De eso se trata la democracia", cerró.

Sin embargo, Hilda no será la única persona de la tercera edad que fiscaliza este domingo. Nora, jubilada de 66 años, quién fiscalizó por primera vez cuando Raúl Alfonsín fue electo presidente allá por 1983, también tendrá la enorme responsabilidad de cuidar los votos.

Nora será otra de las personas mayores que tendrán un rol activo el domingo. Foto: Gentileza.

"La democracia es la única forma sustentable de gobierno, por eso es tan importante el voto y custodiar el mismo", comentó la señora.

Asimismo, considera que no todos los ciudadanos actúan de forma correcta, veraz y desinteresada; y por eso decidió involucrarse y participar como fiscal.

Al igual que Hilda, la mujer pide que la población participe de la contienda electoral. "La política consiste en decisiones en grupo, por eso es tan importante", sentenció.