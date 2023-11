El sorprendente dato de bebés nacidos antes de término en Argentina

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro. Los nacimientos de bebés prematuros son uno de los principales casos de atención en unidades de cuidados neonatales.

Se estima que nacen en el mundo 15 millones de niños y niñas antes de las 37 semanas de gestación por año. En Argentina, la tasa de prematuridad alcanza el 8,9%, un porcentaje que muestra una suba de 10 puntos porcentuales durante los últimos diez años.

“Los nacimientos prematuros obedecen a distintas razones. La mayoría de ellos ocurren espontáneamente, pero algunos se deben a razones médicas, como infecciones u otras complicaciones del embarazo que requieren la inducción temprana del parto”, explicó la doctora Diana C. Rodríguez, autora del libro “Bebés prematuros” publicado por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Entre las causas también figuran los embarazos múltiples, las infecciones y afecciones crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Sin embargo, a menudo no se determina causa alguna. Se cree que también la genética puede influir”, agregó la especialista, que también se desempeña en la Clínica de Prematuros del Hospital Italiano. El riesgo de tener un hijo que nace antes de término aumenta si la madre es adolescente, no come bien, fuma, consume drogas o alcohol, tiene anemia, desnutrición, se excede en la actividad física y realiza trabajo que requiera esfuerzo.

Son por la multiplicidad de factores que influyen en la prematuridad, los especialistas recomiendan los controles periódicos antes y durante el embarazo. La detección temprana de afecciones que pueden desencadenar en un parto prematuro puede resultar clave para un abordaje rápido que ayude a que el bebé se adapte mejor a la vida fuera del útero en caso de que nazca antes de término.

Acceso a la NEO

Durante los últimos años, la comunidad de la salud comenzó a brindarle mayor importancia a la presencia de madres y padres en las unidades neonatales donde se realizan los cuidados necesarios a los bebés recién nacidos, siguiendo la premisa impulsada por el Unicef: “Acceso de la familia a la NEO. Sin restricciones. Sin horario. Todo el tiempo”.

La OMS publicó en 2022 nuevas recomendaciones en relación al cuidado de bebés nacidos prematuros. Foto: shutterstock

“Los padres son los mejores cuidadores de sus hijos”, afirmó Rodríguez. “De allí la convicción de que la familia debe pasar a formar parte del equipo de salud que atiende a un bebé nacido en forma prematura”, agregó, enfatizando que el trabajo colaborativo favorece el desarrollo del niño, aumenta el apego, le brinda más contención y acceso a la lactancia materna.



Cabe destacar que en 2022, la OMS publicó nuevas recomendaciones en relación con el cuidado de bebés nacidos prematuros, que permiten reducir significativamente la mortalidad. Entre estas intervenciones, destacan: