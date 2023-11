Qué es un test psicotécnico y por qué Massa insiste en que Milei debe hacerse uno

La carrera presidencial de cara a la segunda vuelta se torna cada vez más intensa para Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, el de La Libertad Avanza, que mientras recorren las provincias en el intento de captar los últimos votos se sacan el polvo de las esquirlas que los tocaron el domingo en el debate electoral que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Entre los cruces y las chicanas apareció un tema que ya había sido deslizado tiempo atrás y que abre muchos interrogantes: exámenes psicotécnicos en la política. Lo deslizó Massa en una entrevista e insistió en la pulseada televisiva del último fin de semana. "Un presidente tiene que tener equilibrio mental", le dijo a Milei y a la audiencia al promediar el debate y el comentario derivó en un "uhhhhh" de festejo en un sector del auditorio, tras lo cual el postulante del peronismo remató: "Te ofrezco ir a hacernos juntos un psicotécnico". Massa insistió en esta idea. "Contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central cuando trabajaste ahí".

Habitualmente, algunas empresas requieren de esta prueba para tomar a sus empleados de manera efectiva. MDZ le consultó al psicólogo Víctor Fabris sobre este tipo de análisis y qué importancia tienen a la hora de determinar las competencias de una persona para un puesto en el sector público o privado.

A días del balotaje, Massa le propuso a Milei hacerse un psicotécnico juntos.

-¿Qué es un test psicotécnico?

-V.F: Un psicotécnico es una medida, es una prueba estandarizada para medir competencias y habilidades de un candidato a algo, a un puesto, por ejemplo, laboral. Normalmente se lo utilizan en el mundo laboral, pero se lo puede utilizar en diferentes ámbitos en donde lo requiriesen. Estas medidas estandarizadas son adaptadas a cada cultura y subcultura. Por ejemplo, acá en Argentina hay muchos psicotécnicos que fueron adaptados y estandarizados. ¿Qué quiere decir estandarizados? Que se demostró su eficacia a la hora de aplicarlos. ¿Qué quiere decir que se demostró su eficacia? Es que se establece la norma y a raíz de la norma se establecen los desvíos. Es decir, aquellas personas que cumplen por de menos o por de más con lo que normalmente se esperaría que una persona de X edad, de X cultura, responda a determinado tipo de preguntas.

-¿Qué parámetros toma?

-V.F: Básicamente, lo que hace es medir memoria, concentración, flexibilidad psicológica, capacidad de resolución de problemas. Esos son los test estandarizados. Eso es lo que es más común, en realidad. Vos tenés una serie de evaluaciones que miden esto, entre otras cosas, a través de diferentes evaluaciones, medidas, juegos, problemas que vos tenés que ir resolviendo. Y en base a los resultados que van teniendo, van viendo si vos estás dentro de la media, si estás por encima de la media, o si estás debajo de la media. Esa sería, básicamente, la respuesta formal.

-¿Puede un test psicotécnico determinar algo para toda la vida? ¿Qué toman de esto las empresas?

-V.F: Hay profesionales que toman psicotécnicos basados en la evidencia, esto quiere decir, que tienen medidas estandarizadas que responden justamente a una adaptación cultural, y hay algunas que no tienen evidencia científica, que son justamente las imágenes proyectivas, es el test de Rorschach, que tienen escasa evidencia científica, es decir, no trabajan con el inconsciente, trabajan desde el psicoanálisis, y no son justamente medidas estandarizadas, porque el inconsciente es como el alma, no es algo mensurable, ni tampoco se ha demostrado que lleve a demostrar una patología en particular. Pero hay otros, de nuevo, estandarizados, que son los que se toman en las instituciones serias, en donde, básicamente, si vos no tenés la capacidad de resolver problemas, o de tolerar la frustración, o de resolver problemas básicos de lógica, ahí no pasas el psicotécnico para puestos gerenciales, o para puestos donde se requiere justamente ese tipo de habilidades y competencias.

-¿Qué otro valor tienen estas pruebas?

-V.F: También evalúan otra cosa que es muy importante de los psicotécnicos buenos, basados en la evidencia. Además de todos esos test y evaluaciones lógicas y de resolución de problemas, miden la capacidad que vos tengas de integrarte a un grupo de trabajo. Trabajan con las habilidades, evalúan tus habilidades interpersonales, las habilidades de regulación emocional y de tolerancia a la frustración, que básicamente una parte de la población no logra superar esto por problemas estructurales, psicológicos, y eso es lo que determina justamente la psicopatología, que no te puedes adaptar a la media mínimamente de tu grupo de trabajo.