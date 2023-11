El declive de la memoria, una realidad a partir de los 50 años

Un 25 por ciento de la población padece problemas de memoria a partir de los 50 años, aunque la gran mayoría sufren este déficit por trastornos de ansiedad o depresión, y cerca del 3 por ciento por patologías graves, según los datos ofrecidos por el Instituto de Psicoterapia de Bilbao. Esta institución, que lleva funcionando 25 años, ha puesto en marcha ahora la primera Unidad de Rehabilitación de la Memoria del territorio vizcaíno para ofrecer ayuda a este grupo de población.

Según Norberto Mascaró, responsable de la Unidad, "el declive de la memoria afecta a todas las personas a partir de los 30 ó 40 años, aunque es a los 50 años cuando esta pérdida se incrementa en buena parte de la población"

Problemas de memoria

A veces, las mujeres que entran en la menopausia cuentan que se sienten algo confundidas o con menos agudeza mental, o que no pueden recordar o concentrarse tan bien como antes. No es claro hasta qué punto la menopausia natural afecta a la memoria o si esto es una consecuencia del envejecimiento normal. Por el momento, no hay mucha evidencia que demuestre que la menopausia natural afecte la memoria o las funciones mentales. Es posible que los bochornos o las dificultades para dormir que causa la menopausia afecten la memoria y la concentración. De todas formas, hay indicios de que una menopausia médica repentina puede tener efectos adversos en la memoria.

Los investigadores aún intentan averiguar qué impacto tienen los niveles de estrógeno en la agudeza mental y en la memoria. Es concebible que, si los valores de estrógeno son bajos o si tomas algún fármaco que bloquee los efectos del estrógeno (como tamoxifeno), disminuya tu capacidad cerebral para recibir, comunicar y almacenar información, lo que perjudicaría la memoria.

Podría haber otros factores además de la menopausia. Las alteraciones de sueño, la fatiga, la ansiedad y la depresión tienen un gran efecto en la memoria. La quimioterapia también puede afectar a la memoria. Otros factores podrían ser afecciones médicas como la deficiencia de vitamina B12 y el hipotiroidismo.

En conclusión

Si tienes problemas de memoria, consulta a tu médico de cabecera, que podría ayudarte a detectar las posibles causas. La memoria también es muy dependiente del condicionamiento mental (con qué frecuencia y durante cuánto tiempo utilizas la memoria y otras funciones del cerebro). Hay información nueva sobre el cerebro que indica que la cantidad de células del cerebro no es una cifra fija; esto es lo contrario a lo que se creía antes. Aún pueden generarse nuevas células del cerebro, independientemente de la edad. Al igual que con el resto del cuerpo, mientras más rigurosa y regularmente “ejercites” el cerebro, mejor funcionará.

Mantén ocupado el cerebro

Aprende cosas nuevas, ten nuevas experiencias y estimula la memoria evaluándote con cosas que quieras recordar (números de teléfono o cumpleaños de familiares). Puede ser útil hacer listas de tareas pendientes, fijar recordatorios y no hacer demasiadas cosas a la vez. Ejercitar el cuerpo también es importante, ya que hay estudios que sugieren que realizar actividad física regularmente puede proteger contra la pérdida de la memoria.

