Alerta por estafa a una turista en el alquiler de una cabaña en Córdoba

Una indignante situación vivió una mujer que acordó el alquiler de una cabaña en la localidad cordobesa de Los Cocos para fin de año y se dio con que había sido víctima de una estafa por parte de un estafador, detenido en la Cárcel de Bouwer.

Lucrecia, la víctima, mostró la conversación con el supuesto dueño de un alojamiento que comprobó que existía a través de una página existente por internet y comentó que se contactó con él a través de un grupo cerrado de Facebook de alquileres.

La mujer le pidió alquilar desde el 29 de diciembre de 2023 al 4 de noviembre 2024 para pasar Año Nuevo en las sierras. "Si, está disponible esa fecha. Te sale 35 mil pesos por noche hasta 4 personas. Incluye desayuno campestre", le respondió una persona.

Pero le dijo que las reservas solo las hacían "personalmente en el predio" y le compartió la ubicación de un complejo existente, pero que no era de su propiedad evidentemente.

Ante la insistencia de Lucrecia para hacer una transferencia bancaria por encontrarse en Buenos Aires, terminaron compartiendo los datos de una cuenta de billetera virtual y le solicitaron el comprobante.

Lo que le solicitaron para la reserva fue el 25% de la estadía, 65 mil pesos, restando un saldo de 180 mil pesos. Pero la víctima decidió enviar la suma de 145 mil pesos, según relató la propia Lucrecia en diálogo con el noticiero de canal Doce.

Vergonzoso audio

Lucrecia contó que empezó a sospechar que algo no estaba bien cuando le dijeron que el check out era a las 16 horas. Luego, googleando se encontró con un aviso que decía que hacían estafa con el nombre de ese alojamiento que realmente existe.

El chat de Whatsapp de Lucrecia con el responsable de la estafa. Foto: Captura de Chat gentileza El Doce

Allí comenzó a escribirle al WhatsApp al estafador sin recibir respuesta hasta que lo amenazó diciendo que sabía a dónde vivía y a dónde votaba, porque con el CUIL lograron ver esos datos en el padrón electoral.

La respuesta que recibió fue vergonzosa. El hombre le contestó con un audio burlándose desde la cárcel: "Jojojo cómo me encanta robarle a los porteños porque son unos otarios, unos giles. MD X1 cárcel de Bouwer alias "el Colo". Si tenés conocidos acá en la cárcel de Bouwer, mandámelos que acá lo atendemos y ahí me pasaran el alias y le hago la transferencia, le devuelvo la plata. Qué lindo es robarle a los porteños. ¿Te das cuenta lo boludo que son los porteños? ¿te das cuenta? Sí, vayan a buscar al pibe ese, a la madre. Qué me importa, yo ya tengo mi platita hermano que le saqué a los porteños", insistió.

Tras recibir el indignante audio la joven denunció la situación en el mismo grupo de Facebook pero el delincuente eliminó la página mediante la que hacía las estafas.

Cómo evitar estafas

Debido a que estos engaños vía internet con alquileres de cabañas se repiten cada vez más, es importante que los turistas estén alerta y tomen precauciones al momento de reservar alojamiento. En general, la estafa suele ocurrir en el alquiler de propiedades que aparecen con anuncios falsos en las redes sociales.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza y el responsable de Delitos Económicos, se difundieron una serie de consejos para evitar caer en una estafa. Hay una serie de consejos que brindan los especialistas para evitar caer en una estafa a la hora de reservar alojamiento para la temporada. Foto: Shuttershock

Algunas recomendaciones son: