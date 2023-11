La queja de una policía sobre las condiciones de trabajo tras el crimen de su colega en Rosario

La fiscal que investiga el homicidio del policía asesinado anoche en el Hospital Provincial de Rosario aseguró hoy que la principal hipótesis es que la banda armada que irrumpió en la guardia fue a rescatar al preso que estaba internado porque "tuvieron la posibilidad de dispararle y no lo hicieron", e informó que los delincuentes también se llevaron la pistola de un agente del Servicio Penitenciario al que hirieron de un culatazo en el rostro.



"Efectivamente hay dos hipótesis principales: si es que iban a rescatarlo, a llevárselo o si es que le querían hacer daño o lo querían matar, eso lo estamos analizando, lo estamos investigando. Yo, particularmente, me inclinaría más por la hipótesis de que lo quisieron rescatar, porque tuvieron oportunidad de dispararle, tanto al detenido como al personal del Servicio Penitenciario y sin embargo no lo hicieron, pero si le dispararon a la otra persona", dijo esta mañana a la prensa la fiscal Gisela Paolicelli.

Mientras se investiga qué pasó, la declaración de la fiscal deja en evidencia que el personal de las distintas fuerzas de seguridad fue vulnerado. En este sentido, Flavia Falco, una miembro de la fuerza, usó su Facebook para hacer un fuerte descargo acerca de cómo se trabaja en la policía y por qué tienen poca posibilidad de acción frente a la inseguridad.

"Angustia, dolor e impotencia porque otra vez nos toca como institución despedir un compañero, un padre de familia, un hijo, un nieto, pero para la sociedad un simple policía. ¿Viste cuando salís a decir que la policía no hace nada?...Bueno, recordar esta imagen, una como tantas. Si nuestro compañero hubiera actuado y le disparaba, estaría preso por exceso de legítima defensa, si se hubiera quedado adentro de la panchera estaría preso por incumplimiento de deber como funcionario público, pero lo mataron y ahora es un numeral menos en la calle para la mierda de los políticos. Esto lo lograron los gobiernos de turno, nos quitaron autoridad, nos quitaron el respeto pero principalmente nos quitaron nuestra principal función, que es mantener el orden", escribió Falco.

Además, la mujer aseguró: "Estamos atados de pies y manos, no sabemos diferenciar lo que está bien a lo que está mal en nuestro actuar; porque ante la duda metemos presos a los policías. Nos liberaron presos en la pandemia que se encargaron de bañar las calles de sangre, pero total la culpa es de la policía que no hace nada. Nos prometieron la paz y el orden, nos mintieron en la cara y ahora dicen ser la solución de todo esto. ¿De verdad este es el país que queremos? donde las personas de bien son asesinadas por un celular o una cartera, donde el que nos tiene que cuidar está atado de pies y manos sin poder actuar porque va preso o lo matan mientras que los delincuentes siguen su camino sin importarles las vidas que arruinan".

"Los delincuentes tienen que estar presos o haciendo fila en un paredón y que lo busquen en el río por hijos de puta", concluyó con indignación la mujer.

Ese no fue el único mensaje que se desprendió desde las fuerzas, de manera no oficial. También otros oficiales expresaron su bronca, impotencia y miedo y subrayaron lo que implica "morir en deber".

